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Çağatay Akman'ın eski sevgilisi koruma kararı talebinde bulundu - Son Dakika

Çağatay Akman'ın eski sevgilisi koruma kararı talebinde bulundu

28.07.2021 16:40

Eski sevgilisinin kapısına dayanarak darp ettiği iddia edilen ve gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılan Çağatay Akman hakkında eski sevgilisi Öykü Uslu koruma kararı talebinde bulundu.

Eski sevgilisinin kapısına dayanarak darp ettiği iddia edilen ve gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılan Çağatay Akman hakkında eski sevgilisi Öykü Uslu koruma kararı talebinde bulundu. Olaya ilişkin açıklama yapan Uslu, "Eski bir beraberlik. Uzun zamandır iletişim kurmuyorduk. Yani nedenini, neden bu şekilde davrandığını bilmiyorum. Darp raporum var ama karşılıklı olan bir arbede aslında" dedi.

Şarkıcı Çağatay Akman, iddialara göre geçtiğimiz Cuma gecesi Cihangir'de oturan eski sevgilisi oyuncu Öykü Uslu'nun kapısına dayanmış ve kapıya inen Uslu'ya darp uygulamıştı. Uslu'nun polis ekiplerini aramasının sonrasında gözaltına alınan Akman, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılmıştı. Uslu bugün, avukatı Mehmet Gençoğlu ile Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Çağatay Akman'a karşı koruma talebinde bulundu. İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan koruma kararı talebi dilekçesinde, Akman'ın Uslu'ya karşı şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunulmamasına, ikamet ettiği binaya yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız edilmemesine karar verilmesi talep edildi.

"DARP RAPORUM VAR AMA KARŞILIKLI OLAN BİR ARBEDE ASLINDA"

Koruma kararı talebinin ardından açıklama yapan Çağatay Akman'ın eski sevgilisi Öykü Uslu, "Çağatay Akman adlı kişinin beni darp etmesinden açılan bir soruşturma. Karakolda zaten her şeyi anlattım, şu anda süreç devam ediyor. Çok fazla açıklama yapmak istemiyorum bu konu ile alakalı. Evimin önüne gelip zilime basmasıyla başlayan tacizleri, hakaretleri. Ben sonra polisi aradım, sonra karakol. Onu bilemem. Eski bir beraberlik. Uzun zamandır iletişim kurmuyorduk. Yani nedenini, neden bu şekilde davrandığını bilmiyorum. Darp raporum var ama karşılıklı olan bir arbede aslında. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

"ÇAĞATAY AKMAN TEHDİT, HAKARET VE FİZİKSEL ŞİDDETLE KARŞILIK VERİYOR"

Uslu'nun avukatı Mehmet Gençoğlu ise, "Müvekkilim kendisi evde arkadaşıyla birlikte otururken Çağatay bey geliyorlar, zile basıyorlar ancak müvekkilim kapıya baktığında kimseyi göremediğinden kapıyı açmıyor. Akabinde bahsi konu olduğu kişinin orada olduğu anlaşılıyor. Yarım saat gibi bir süre aşağıda bekliyor. Müvekkilim, Çağatay'ın gitmeyeceğini düşünerek aşağıya iniyor ve gitmesini, oradan uzaklaşmasını söylüyor ancak kişi buna karşılık tehdit, hakaret ve fiziksel şiddetle karşılık veriyor" diye belirtti.

"ÖYKÜ USLU DERİN BİR ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDE"

Öykü Uslu'nun psikolojik şiddet yaşadığını söyleyen avukat Gençoğlu, "Bir şekilde fiziksel şiddete karşılık vermeye çalışıyor ancak yetersiz kalıyor. Hemen polisi arıyor, polis olay yerine gelirken de müvekkilimin arkadaşlarına da saldırıyor. Durum bu şekilde karakolda sonuçlanıyor. Biz, derhal 6284 Sayılı Kanun uyarınca koruma tedbir kararı için Aile Mahkemesi'ne başvurduk. Ayrıca yürütülen soruşturma için de beyan dilekçesi sunduk. Müvekkilim psikolojik olarak derin bir üzüntü içerisinde. Biz, sadece kadına değil, canlılara olan her türlü şiddetin karşısındayız" şeklinde konuştu.

"ÇAĞATAY BEY GÖRÜŞMEK İSTİYOR SANIRIM"

Çağatay Akman ile Öykü Uslu'nun ilişkisinin yaklaşık bir yıl önce bittiğini söyleyen avukat Gençoğlu, "Kendisi yaklaşık 6 aydan beri Çağatay Bey ile hiçbir şekilde iletişim kurmamıştır. Neden geldiğini bilmiyoruz ama beyanlar doğrultusunda konuşuyoruz. Çağatay Bey oradan geçiyormuş, oradan geçerken müvekkilin evini hatırlıyor ve yeni numarası olmadığı için ziline basıyor. Görüşmek istiyor sanırım. Müvekkilim kapıdan bakıyor ancak Çağatay beyi göremiyor. Daha sonra arkadaşı uyarıyor aşağıda olduğu için arkadaşı uyardıktan sonra yarım saat bekliyor akabinde müvekkilim aşağıya iniyor. Öncesinde yaşananlar soruşturma yürütüldükçe ortaya koyulacak" diye belirtti.

(İrem Demir/İHA)

Çağatay Akman'ın eski sevgilisi koruma kararı talebinde bulundu
Çağatay Akman'ın eski sevgilisi koruma kararı talebinde bulundu
Çağatay Akman'ın eski sevgilisi koruma kararı talebinde bulundu
Çağatay Akman'ın eski sevgilisi koruma kararı talebinde bulundu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çağatay Akman'ın eski sevgilisi koruma kararı talebinde bulundu - Son Dakika


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