Çağatay Akman, İzmirli Hayranlarıyla Buluştu

Sosyal medyada şarkılarıyla ve paylaşımlarıyla fenomen olan Çağatay Akman, "Nasıl Çağatay Akman Oldum" kitabını İzmirli hayranları için Optimum'da imzaladı.

Sosyal medyada şarkılarıyla ve paylaşımlarıyla fenomen olan Çağatay Akman, "Nasıl Çağatay Akman Oldum" kitabını İzmirli hayranları için Optimum'da imzaladı.



Sosyal medyaya yüklediği "Gece Gölgenin Rahatına Bak" şarkısı ile milyonlarca kişinin izlediği Çağatay Akman, Optimum'da hayranlarıyla buluştu. Gerçekleşen etkinlikte Akman, sevenleri ile tek tek fotoğraf çektirdi. Genç yıldız, Optimum'da düzenlenen imza günü öncesinde, sahnede çok sevilen şarkılarını da söyleyerek imza gününe gelen hayranlarına sürpriz yaptı. Sosyal medyada milyonlarca takipçisiyle rekor kıran Çağatay Akman, hayranları ile tek tek ilgilenerek onları mutlu etti, sevenlerinden tam not aldı. - İZMİR

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