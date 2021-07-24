Çağatay Akman karakolluk oldu...Arkadaşı gazetecilere saldırdı

Yaşanan olay sonrası Uslu, Karaköy Polis Merkezi'ne şikayette bulundu. Akman, emniyet güçleri ile birlikte ifadesi alınmak üzere karakola getirildi. Bu sırada Akman'ın arkadaşları Kelebek muhabiri Sayit Durmaz'ın fotoğraf makinasının objektifini kırdı ve tv100 muhabiri İsmail Şen 'e saldırı girişiminde bulundu.

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