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ÇAĞATAY ÖZBEĞEN BABAMA SON GÖREVİMİ YAPAMADIM - Son Dakika

ÇAĞATAY ÖZBEĞEN BABAMA SON GÖREVİMİ YAPAMADIM

18.11.2021 18:54

BALIKESİR'de, sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni Hakan Özbeğen'in (52) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili Ferit A. (42), tutuklandı.

BALIKESİR'de, sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni Hakan Özbeğen'in (52) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili Ferit A. (42), tutuklandı. Olayın ardından gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çağatay Özbeğen, toprağa verildiği sırada, babasına son görevini yapamadığı için üzgün olduğunu belirtti.

Olay 10 Kasım günü Edremit ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Çağatay Özbeğen arkadaşı Mert T.?yi de yanına alarak, konuşmak için babası Hakan Özbeğen ile ilişkisi olduğu dedikoduları çıkan Ö.A.?nın ailesinin evine gitti. Kısa süre sonra Hakan Özbeğen de geldi. Burada çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hakan Özbeğen, Ferit A. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Çağatay Özbeğen de elinden yaralandı.

Olayın ardından Ferit A. ile eşi N.A., kızı Ö.A. ve Çağatay Özbeğen ile arkadaşı Mert T. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.A., Ö.A. ve Mert T. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan Ferit A. tutuklandı, Çağatay Özbeğen ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Çağatay Özbeğen, babası Hakan Özbeğen'i hastaneye yetiştirmeye çalıştığını ve çıkan arbedede kendisinin de elinin kesildiğini belirtti. Çağatay Özbeğen, Ferit A.'nin kendisini konuşmak için çağırması üzerine arkadaşıyla eve gittiğini ve babasının da sonradan geldiğini söyledi. Olay anında yaşananlarla ilgili konuşmak istemeyen Özbeğen, yargılama sürecinde tüm gerçeklerin ortaya çıkacağını ifade ederek, 'Canım çok yandı. Acımız var. Babamı kaybettim. Son görevimi yapamadım, gözaltındaydım. Ailemin yanında duramadım ama şu an şükürler olsun aileme sahip çıkmaya çalışıyorum. Adalete sonuna kadar güveniyorum. Şükürler olsun mezarlığa, babamın yanına gittim. Yanında olduğumu söyledim. Çok canımız yanıyor. Hiçbir şey diyemiyorum, düşünemiyorum. Acım çok büyük. Dağ gibi adamdı babam. Diyecek başka bir şey bulamıyorum dedi.

'ACIM ÇOK BÜYÜK'

Hakan Özbeğen'in eşi Sinem Özbeğen ise acısının büyük olduğunu söyleyerek, Olay yeri, bizim evimiz değil. Karşı tarafın evinin olduğu yer olay yeri. Oğlum oraya gitmişti. Orada oldu olay. Olay esnasında oğlum da yaralandı. Çok şükür 2 acı birden yaşamadım. Evladımın yanında olması beni tabi ki çok mutlu ediyor. Allah'ıma şükürler olsun ki yanımda evladım. İnanıyorum ki adalet yerini bulacak. Adalete güveniyorum. Adalet elbette bir gün yerini bulacak. Acımı, adaletin vereceği kararla hafifleteceğim diye konuştu.

Özbeğen ailesinin avukatı Göksel Taşaltı, adli kontrolle serbest kalan Çağatay Özbeğen ile ilgili yüksek şüphe bulunmadığını söyledi.

ÇAĞATAY ÖZBEĞEN BABAMA SON GÖREVİMİ YAPAMADIM
ÇAĞATAY ÖZBEĞEN BABAMA SON GÖREVİMİ YAPAMADIM
ÇAĞATAY ÖZBEĞEN BABAMA SON GÖREVİMİ YAPAMADIM
ÇAĞATAY ÖZBEĞEN BABAMA SON GÖREVİMİ YAPAMADIM

Ferdi Özbeğen, 10 Kasım, Hamidiye, Edremit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇAĞATAY ÖZBEĞEN BABAMA SON GÖREVİMİ YAPAMADIM - Son Dakika


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