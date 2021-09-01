Bu aşk iddiasına iki taraf sessiz kalırken, ilişki sosyal medyada tepki çekti. Çağatay Ulusoy 'la bir dönem aşk yaşayan Sarıkaya ve Ulusoy'un kankası olan Evirgen'in birlikte olması, "Dost kazığı" yorumu yaptırdı.

Umut Evirgen, Çağatay Ulusoy'la sıkı dost olarak biliniyor. Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy, bir dönem aşk yaşamıştı. 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya, özel hayatıyla gözden düşüyor.