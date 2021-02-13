Çağatay Ulusoy'un başrol olduğu Yeşilçam isimli diziden ilk fragman yayınlandı

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1960'lar Türkiye'sinin gölgesinde altın çağını yaşamaya başlayan Yeşilçam sinemasındaki bir yapımcının ayakta kalma hikayesini anlatacak olan 'Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı'nın ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu.

İLK FRAGMANDA RENKLİ ANLARA YER VERİLDİ

Emel Sayın'ın 'Rüyalar Gerçek Olsa' şarkısının eşlik ettiği gösterişli tanıtımda, 1960'lı yıllardaki bir Yeşilçam filmi galasındaki renkli ve görkemli anlar dikkat çekti. Dizide Çağatay Ulusoy, her şeyini kaybetmiş ancak Yeşilçam'da küllerinden yeniden doğmaya çalışan sinema aşığı yapımcı Semih Ateş'e hayat verecek.

GÜZEL OYUNCULAR BAŞROLÜ PAYLAŞACAK

Aynı zamanda dizide Çağatay Ulusoy'a Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci eşlik edecek. Afra Saraçoğlu, Yeşilçam'ın kapısını gerçek bir sanatçı olmak için çalan genç ve güzel Tülin Saygı'yı, Selin Şekerci ise Yeşilçam'ın gözde yıldızlarından Mine Cansu'yu canlandıracak.

KADROSUNDA ÜNLÜ İSİMLER VAR

'Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı'nın oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci'nin yanı sıra Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri ve Bora Akkaş gibi başarılı ve usta isimler buluşuyor.