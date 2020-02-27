Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Hakan Muhafız dizisi davalık oldu

Senarist Adem Bıyık, internette bir dizi platformunda yayınlanan Hakan Muhafız adlı dizinin senaryosunun kendisine ait olduğunu iddia ederek, dizininin yapım şirketi O3'e dava açtı. İstanbul 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

Hakim, dava konusunun davacı Adem Bıyık'ın hak sahibi olduğu 'Kerem İstanbul'un Oğlu' adlı senaryonun davalı O3 yapım şirketi tarafından 'Hakan Muhafız' adlı dizi yapımına uyarlanmak sureti ile izinsiz kullanılması ve umuma iletilmesine yönelik tecavüzün tespitine ilişkin olduğunu kaydetti.

Sulh ve arabuluculuğa ilişkin soru sorulan taraf avukatları, sulh için görüşme sağlamayacaklarını ve dava konusunun arabulucu aracılığıyla çözülmesini istemediklerini belirtti.

Senarist Bıyık'ın avukatı dizinin ilk 3 senaryosunu talep etti





Duruşmada söz alan davacı Adem Bıyık'ın avukatı, dosyada bilirkişi incelemesi yapılmasını ve inceleme yapılmadan önce O3 yapım şirketinden dosyaya sunulmayan Hakan Muhafız'ın ilk 3 bölümünün senaryosunun istenmesini, sonrasında yapılacak değerlendirmede özellikle diyalog ile sahne geçişlerinin, ana karakter konumlandırmalarının, hikaye gelişiminin ve karakterler arası ilişkilerin karşılıklı olarak incelenmesini talep etti.

Yapım şirketinin avukatı davanın reddini istedi

Davanın reddine karar verilmesini isteyen O3 yapım şirketinin avukatı ise, bilirkişi incelemesi yapılması halinde iki eser arasındaki hususiyet teşkil eden ana temaların tespit edilmesini, Hakan Muhafız dizisinde yer alan tılsımlı gömlek, savaşçı karakter gibi esaslı unsurların davacı Adem Bıyık'ın çalışmasında olup olmadığının incelenmesini istedi.

Mahkeme, davalı O3 yapım şirketine müzakere yazılarak Hakan Muhafız dizisinin ilk 3 bölümünün mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

Davaya ilişkin eksikliklerin tamamlanmasını isteyen mahkeme FSEK uzmanı, senarist ve yazardan oluşan 3 kişilik bilirkişi heyeti tarafından dosya kapsamındaki tüm deliller doğrultusunda bilirkişi raporu hazırlanması için duruşmayı 24 Eylül'e erteledi.