Çağatay Ulusoy'un gözü tiyatroda
7 saat önce
Bugüne kadar tiyatro tekliflerini geri çeviren oyuncu, bu alanda ders almaya başladı.
Bugüne kadar tiyatro tekliflerini geri çeviren oyuncu, bu alanda ders almaya başladı. Tiyatro sahnesi için farklı bir çalışma gerektiğini düşünen Ulusoy, hazır hissettiğinde bir tiyatro oyunuyla seyirci karşısına çıkacak.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 08:47
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