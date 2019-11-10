Son Dakika Haberleri: Çağatay Ulusoy'un gözü tiyatroda
Son Dakika Magazin Çağatay Ulusoy'un gözü tiyatroda

Çağatay Ulusoy'un gözü tiyatroda

7 saat önce

Bugüne kadar tiyatro tekliflerini geri çeviren oyuncu, bu alanda ders almaya başladı.

Çağatay Ulusoy'un gözü tiyatroda, System.String[]

Bugüne kadar tiyatro tekliflerini geri çeviren oyuncu, bu alanda ders almaya başladı. Tiyatro sahnesi için farklı bir çalışma gerektiğini düşünen Ulusoy, hazır hissettiğinde bir tiyatro oyunuyla seyirci karşısına çıkacak.

ulusoy, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 08:47 
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