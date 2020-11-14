ÇAĞATAY ULUSOY'UN SEVGİLİSİ DUYGU SARIŞIN TAKDİR TOPLADI

Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu

Sarışın, Kanser Savaşçıları Derneği'nin 'Saçım Saçın Olsun' kampanyası için

saçını, tedavi sırasında dökülen hastalara hediye etti. Oyuncu, "Doğup

büyüdüğünüz coğrafya, vicdanınız ve öncelikleriniz için hep bir kılavuz. Mutlak

bir şimdiki zaman yaşıyoruz. Covid-19 ile başlayan zorlu bir süreç, ardından

afetler" diye konuştu.& ;"Şöyle bir dönüp baktığınızda

haydi ceplerinizdekini dökme zamanı diyorsunuz ve hikaye başlıyor" diyen

Sarışın, "Hepimizin birbirimize nasıl daha faydalı olabiliriz diye

düşündüğü bu süreçte saçlarımı bağışlamaya karar verdim. Dünyayı sevgi

kurtaracak. Tekrar sarılmak ümidiyle..." dedi. Oyuncunun, geçtiğimiz hafta

saçını kestirdiği öğrenildi.