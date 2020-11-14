ÇAĞATAY ULUSOY'UN SEVGİLİSİ DUYGU SARIŞIN TAKDİR TOPLADI

Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu
Sarışın, Kanser Savaşçıları Derneği'nin 'Saçım Saçın Olsun' kampanyası için
saçını, tedavi sırasında dökülen hastalara hediye etti. Oyuncu, "Doğup
büyüdüğünüz coğrafya, vicdanınız ve öncelikleriniz için hep bir kılavuz. Mutlak
bir şimdiki zaman yaşıyoruz. Covid-19 ile başlayan zorlu bir süreç, ardından
afetler" diye konuştu.& ;"Şöyle bir dönüp baktığınızda
haydi ceplerinizdekini dökme zamanı diyorsunuz ve hikaye başlıyor" diyen
Sarışın, "Hepimizin birbirimize nasıl daha faydalı olabiliriz diye
düşündüğü bu süreçte saçlarımı bağışlamaya karar verdim. Dünyayı sevgi
kurtaracak. Tekrar sarılmak ümidiyle..." dedi. Oyuncunun, geçtiğimiz hafta
saçını kestirdiği öğrenildi.
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