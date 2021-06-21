Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ kolları sıvadı... Üzüm bağı aldılar sıra şarapta!

Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ da kendi şarap bağı olan Brad Pitt, Johnny Depp, David Beckham gibi ünlü isimlerin kervanına katıldı! Bir işadamının 15 yıl önce Tekirdağ'da "şarap köyü" yapmak için aldığı iki bin dönümlük araziden 10'ar dönüm satın alan iki yakın dost, burada kendi şaraplarını üretmeyi hedefliyor.

BAĞ EVİ YAPACAKLAR

10 dönümlük araziye, 250 metrekarelik kır evi yapma ruhsatları olan ikili, şimdiden yapı çalışmalarına başlamış bile.

Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ, ilk birkaç sene sadece kendileri için üzüm yetiştirip, şarap yapacak.

İleride üzümler rüştünü ispatlayıp, uzmanlardan geçer not alırsa, iki arkadaş kendi bağlarından üretilen şarapları markalaştırmayı hedefliyor.

Brad Pitt ve David Beckham, kendi üzüm bağları olan ünlü isimlerden sadece ikisi. Brad Pitt'in üzüm bağları Fransa'da, Beckham'ınkiler ise Kaliforniya'nın Napa Vadisi'nde.

Kutlama yemeği

Bodrum'da geçirdiği kaza sonrası yoğun bakıma kaldırılan ve 10 günlük tedavi sürecinin sonrasında sağlığına kavuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin eski başkanlarından Oğuz Satıcı, önceki gün yakın dostlarıyla bir araya geldi. İş dünyasının başarılı isimleri Hamdi Akın, Serdar Bilgili ve Adnan Çebi, Satıcı'nın sağlığına kavuşmasını Bebek Otel'de organize ettikleri özel bir yemekle kutladı. Oğuz Satıcı'nın iyileşmesiyle derin bir nefes alan dostlar, bu güzel akşamın anısına fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.

Şehrin içinde Ege kokusu

İstanbul Esentepe, daha çok beyaz yakalıların çalıştığı bir iş merkezi aslında.

Bu nedenle Nadide Meyhane'yi görünce çok şaşırdım açıkçası!

Öyle güzel dekore etmişler ki, kendinizi İstanbul'un curcunasının ortasında değil, Ege kıyılarında hissediyorsunuz.

Mekanın işletmecisi Mert Çakır, tam da bunu hedeflediklerini söylüyor. Trafik sesleri ve şehrin koşuşturması dışarıda kalıyor, birbirinden lezzetli mezelerle kendinizi adeta deniz kıyısında buluyorsunuz.

Ben "Ege Karma" ve "Beğendili Karides"i çok beğendim ama mekanın kesinlikle en favori mezesi "Girit Ezme". 300 kişilik meyhane, yaz akşamları için kesinlikle keyifli bir alternatif...

Kuzenler buluştu

Cemiyetin ünlü ismi Aysen Sabancı ve sevgilisi şarkıcı Mirkelam, Bodrum tatiline başladı. Teknelerinde tatil yapan çiftin, önceki gün konukları vardı. Konuklardan biri Sabancı'ların aile dostları Ayşe Berber, diğeri ise Uğur Güven'di. Brezilyalı model sevgilisi Carla Araujo ile Cunda'daki evinde tatil yapan Uğur Güven, Bodrum'a inince, ilk iş kuzeni Mirkelam ve sevgilisi Aysen Sabancı'yı ziyarete gitti. Her yaz birlikte tatil yapan kuzenler, bu yaz biraz gecikmeli de olsa bir araya gelerek hasret giderdi.