Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ ortak oldu! Kendi şaraplarını üretecekler

Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ da kendi şarap bağı olan Brad Pitt, Johnny Depp, David Beckham gibi ünlü isimlerin kervanına katıldı. Bir işadamının 15 yıl önce Tekirdağ'da "Şarap köyü" yapmak için aldığı iki bin dönümlük araziden 10'ar dönüm satın alan iki yakın dost, burada kendi şaraplarını üretmeyi hedefliyor.

250 METREKARELİK BAĞ EVİ YAPACAKLAR

10 dönümlük araziye, 250 metrekarelik kır evi yapma ruhsatları olan ikili, şimdiden yapı çalışmalarına başlamış bile. Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ, ilk birkaç sene sadece kendileri için üzüm yetiştirip, şarap yapacak.

MARKALAŞTIRMAYI HEDEFLİYORLAR

İleride üzümler rüştünü ispatlayıp, uzmanlardan geçer not alırsa, iki arkadaş kendi bağlarından üretilen şarapları markalaştırmayı hedefliyor.

Brad Pitt ve David Beckham, kendi üzüm bağları olan ünlü isimlerden sadece ikisi. Brad Pitt'in üzüm bağları Fransa'da, Beckham'ınkiler ise Kaliforniya'nın Napa Vadisi'nde.