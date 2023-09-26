Çağatay Ulusoy, yeni filmi Biz Bir Aileyiz filminin çekimleri ertelendi - Son Dakika

Çağatay Ulusoy, yeni filmi Biz Bir Aileyiz filminin çekimleri ertelendi

Çağatay Ulusoy, yeni filmi Biz Bir Aileyiz filminin çekimleri ertelendi
Son Güncelleme: 26.09.2023 08:00

FOX TV'de yayınlanacak olan Gaddar dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un başrol olacağı Biz Bir Aileyiz adlı filminin çekimleri ileri bir tarihe ertelendi.

Ekranların sevilen oyuncusu Çağatay Ulusoy, Centilmen, Terzi ve Kübra isimli projelerin ardından FOX TV'de yayınlanacak olan Gaddar dizisinde rol alacak. Yakışıklı oyuncunun dizinin yanı sıra rol alacağı Biz Bir Aileyiz filminin çekimleri ertelendi.

BANKACI ARDA'YI OYNAYACAKTI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ulusoy'un projelerin ardından Biz Bir Aileyiz adlı filmini çekeceği gündeme gelmişti. Deniz Akçay'ın yazdığı filmi Ozan Açıktan yönetecekti. Ancak son gelen haberlere göre film şimdilik iptal edildi. Çağatay Ulusoy'un Arda adlı bir bankacıyı canlandıracağı film yaz aylarına ertelendi. Ulusoy'un yeni dizisi "Gaddar"ın çekimleri öne alınınca ve film projesi çok aceleye geleceği için bu kararın alındığı öğrenildi.

Çağatay Ulusoy, yeni filmi Biz Bir Aileyiz filminin çekimleri ertelendi
Çağatay Ulusoy, yeni filmi Biz Bir Aileyiz filminin çekimleri ertelendi

Çağatay Ulusoy, Centilmen, Sinema, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Sinema Çağatay Ulusoy, yeni filmi Biz Bir Aileyiz filminin çekimleri ertelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çağatay Ulusoy, yeni filmi Biz Bir Aileyiz filminin çekimleri ertelendi - Son Dakika
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