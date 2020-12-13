Çağatay Yılmaz: "Bütün zorlukların üstesinden geleceğiz" - Son Dakika

Çağatay Yılmaz: "Bütün zorlukların üstesinden geleceğiz"

13.12.2020 10:59
Çağatay Yılmaz:

Yılport Samsunspor maçının son golüne imza atan Bursaspor'un genç futbolcusu Çağatay Yılmaz, "Takımımız bu sezon zor günler geçirse de biz bütün zorlukların üstesinden geleceğiz" dedi.

Yılport Samsunspor maçının son golüne imza atan Bursaspor'un genç futbolcusu Çağatay Yılmaz, "Takımımız bu sezon zor günler geçirse de biz bütün zorlukların üstesinden geleceğiz" dedi.

TFF 1.Lig'in 14'üncü haftasında Yılport Samsunspor'u 3-0 mağlup eden Bursaspor'da sevinç hakim. A takım formasıyla ilk golünü kaydeden Çağatay Yılmaz ise ayrı bir mutluluk yaşıyor. Samsunspor maçında son golü kaydeden ve büyük sevinç yaşayan 20 yaşındaki futbolcu, şu açıklamayı yaptı: "Takımımız bu sezon zor günler geçirse de biz bütün zorlukların üstesinden geleceğiz. Pozitif oynamaya, üretmeye ve kazanmaya devam. Camiamız bize güvenmeye devam etsin. Biz de onların yüzünü güldürmeyi sürdüreceğiz." - BURSA

Çağatay Yılmaz: Bütün zorlukların üstesinden geleceğiz

Türkiye Futbol Federasyonu, Çağatay Yılmaz, Samsunspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çağatay Yılmaz: 'Bütün zorlukların üstesinden geleceğiz' - Son Dakika Spor


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