Çağdaş Atan: "Hayal ettiğimize yakın bir başlangıç oldu"

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 2-0'lık skorla mağlup eden Alayaspor'da Teknik Direktör Çağdaş Atan, "2'de 2 yaptık. Hayal ettiğimize yakın bir başlangıç oldu" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan 2'de 2 yaptıklarını söyledi. Atan, "Hayal ettiğimize yakın bir başlangıç oldu. Şu an 6 puanımız var. İşler yolunda gidiyor gibi gözüküyor. Maça başlarken biraz kötü başladık. Maçın öncesinde de söyledim bunda rakibin değişik bir oyun oynaması, 4-3-2-1 oynaması bizim preste biraz boşluklar vermemiz, oyuncu paylaşımında tereddütlere girmemiz, ilk 15-20 dakikayı bize sıkıntılı geçirtti. Ama onun sonrasında saha içinde yaptığımız dizilimlerle mesafeleri kısaltarak topla oynamaya başladıktan sonra bence çok gerekli pozisyonları bulduk. Mesafeyi kısalttıktan, topla oynamaya başladıktan sonra bence çok gerekli pozisyonları, oyunu erken koparabilecek pozisyonları bulduk. Tabi ki onun dışında 1-2 pozisyon da verdik. Ama az önce yayıncı kuruluşta da söyledim, pahalı bir oyun oynuyoruz. Bu oyun da kaliteli ayaklarla oynanıyor. Kaliteli ayaklarla oynanınca sahanın içinde biraz yumuşayabiliyorsunuz. Bugün biraz yorgun gözüktük, hafta içi biraz fazla yüklendik oyunculara, oyuncularla da konuştuk. Ama biz takımın tam formunu bulmasını 4-5'nci haftadan sonra istediğimiz için olacak bunlar. Bu dönemleri kazanarak geçtikten sonra ileride daha iyi işler yapabileceğimizi düşünüyoruz, öyle istiyoruz, öyle umut ediyoruz. Umarım böyle devam ederiz" dedi. - ANTALYA