Çağdaş Atan: "Maçı koparamadık" - Son Dakika

Çağdaş Atan: "Maçı koparamadık"

12.05.2021 02:04

- Çağdaş Atan: "Maçı koparamadık" Süper Lig'in 41. haftasında sahasında konuk ettiği BB Erzurumspor'a 3-2'lik skorla mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Çağdaş Atan, "Erzurumspor iştahlandı ve maçı 3-2'ye getirdi.

- Çağdaş Atan: "Maçı koparamadık"

ANTALYA - Süper Lig'in 41. haftasında sahasında konuk ettiği BB Erzurumspor'a 3-2'lik skorla mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Çağdaş Atan, "Erzurumspor iştahlandı ve maçı 3-2'ye getirdi. Hak etmedik ama sahada duruş ve ciddiyet olarak daha iyi işler yapmamız gerekiyordu. Maçı koparmamız gerekiyordu ama maalesef koparamadık" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktör Çağdaş Atan, karşılaşmanın çok tarifi olmayan bir maç olduğunu söyledi. Atan, "2-0'dan sonra çok rahat kazanabileceğimiz maçtı. Erzurumspor sahada havlu atmış gibi gözüyordu ama kendi kalemize attığımız gole kadar. Ama genelde ikinci yarıda çok iyi oynadığımızı düşünüyorum oyunu forse ettik. Çok pozisyona girdik. Sezon başından beri söylüyoruz, dilimizde tüy bitti. Bitiricilik kısmında bu maçta da bir türlü üçüncü golü atıp sonlandıramadık. 2-2 olduktan sonra da Erzurumspor çok iştahlandı. Bir ortayla maçı 3-2 kazandı. Oyuncularım zaman zaman dalgalı performans olsa da çok iyi getirdikleri sezonu taçlandırma adına ellerinin tersleriyle ittiler. Ligi bitirmiş gibi gözüküyor oyuncularım. Bizi üzen taraf bu, çok fazla tarifi yok, üzgünüz" açıklamasında bulundu.

Bir gazetenin "Skor anlamında oyunun değişmesini neye bağlıyorsunuz?" sorusuna da yanıt veren Atan, şunları söyledi: "Biz soyunma odasına giderken, soyuma odasında girdiğimizde kesinlikle skor korumak için değil, 3 golü bularak maçı rahat bir şekle getirmek istediğimizi söylemiştik. Daha 46 dakikada Davidson ile pozisyon yakaladık ardından çok sayıda yakaladığımız pozisyonları da bitiremedik. Sonrasında da ani bir atakla yediğimiz golden sonra Erzurumspor iştahlandı ve maçı 3-2'ye getirdi. Hak etmedik ama sahada duruş ve ciddiyet olarak daha iyi işler yapmamız gerekiyordu. Maçı koparmamız gerekiyordu ama maalesef koparamadık."

Çağdaş Atan: Maçı koparamadık
Çağdaş Atan: Maçı koparamadık
Çağdaş Atan: Maçı koparamadık
Çağdaş Atan: Maçı koparamadık

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Erzurumspor Kulübü, Çağdaş Atan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çağdaş Atan: 'Maçı koparamadık' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım'a yeni görev! Başkanlık katı hazırlanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım'a yeni görev! Başkanlık katı hazırlanıyor Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan tepkilere yanıt: Türkiye'deki aşı çalışmalarının yüzde 95'i bana ait Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan tepkilere yanıt: Türkiye'deki aşı çalışmalarının yüzde 95'i bana ait BM Güvenlik Konseyi, Doğu Kudüs'te artan gerginliği görüşmek için yeniden toplanacak BM Güvenlik Konseyi, Doğu Kudüs'te artan gerginliği görüşmek için yeniden toplanacak Son Dakika: İsrail Başbakanı Netanyahu kana doymuyor: Tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz Son Dakika: İsrail Başbakanı Netanyahu kana doymuyor: Tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz Beşiktaş, Karagümrük'e kaybetti, maç sonu ortalık savaş alanına döndü Beşiktaş, Karagümrük'e kaybetti, maç sonu ortalık savaş alanına döndü Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'den alınıp Portekiz'e verildi Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'den alınıp Portekiz'e verildi İsrail saldırılarının gölgesinde ABD Başkanı Biden ile Filistin Devlet Başkanı Abbas arasında ilk temas İsrail saldırılarının gölgesinde ABD Başkanı Biden ile Filistin Devlet Başkanı Abbas arasında ilk temas Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu

Son Dakika Haberleri
17:34 Altay Bayındır'ın paylaşımına, Mert Müldür sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı
17:30 Kaldırımdaki duvarın gölgesinde otururken ecel yakaladı
17:21 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken heykellerle ilgili cevap geldi: Maketler, manzaranın küçük bir parçası
17:14 Burak Yılmaz, Fransa'da yılın futbolcusu ödülüne aday gösterildi
16:59 Son Dakika: Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
16:26 Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok düşen illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu
16:15 Sağlık sistemini eleştiren oyuncu Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
15:56 Acun Ilıcalı, Manchester United ve Arsenal'ı gözüne kestirdi!
15:48 Son Dakika: Gazze'den İsrail tarafına yapılan roket saldırılarında 2 İsrailli sivil yaşamını yitirdi
15:35 Yıllar önceki aşk yeniden alevlendi! Jennifer Lopez, 17 yıl önceki sevgilisi Ben Affleck ile barıştı
Muharrem İnce, Ali Babacan'ın Abdullah Gül itirafı üzerinden Kılıçdaroğlu'na yüklendi Muharrem İnce, Ali Babacan'ın Abdullah Gül itirafı üzerinden Kılıçdaroğlu'na yüklendi         
01:35
Ümit Özat'ın 'Kazanılan tek kupa' paylaşımı Fenerbahçelileri çıldırttı! Taraftarlardan tepki yağıyor Ümit Özat'ın 'Kazanılan tek kupa' paylaşımı Fenerbahçelileri çıldırttı! Taraftarlardan tepki yağıyor         
01:01
Survivor 2021'de çeyrek final öncesi elenen son isim belli oldu Survivor 2021'de çeyrek final öncesi elenen son isim belli oldu         
00:40
Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada kazan kaldırdı! Emre Belözoğlu'na ateş püskürdüler Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada kazan kaldırdı! Emre Belözoğlu'na ateş püskürdüler         
00:19
Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Tüm ihtimaller altüst oldu Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Tüm ihtimaller altüst oldu         
23:12
İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına Bakan Çavuşoğlu'ndan tepki: Hep kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına Bakan Çavuşoğlu'ndan tepki: Hep kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor         
22:15
Ormanda asılı bulunan ikilinin yan yana gömülme vasiyetleri yerine getirilmedi Ormanda asılı bulunan ikilinin yan yana gömülme vasiyetleri yerine getirilmedi         
18:57
Netanyahu'nun oğlundan peş peşe Türkiye karşıtı hamleler! Erdoğan'ın paylaşımını da hedef aldı Netanyahu'nun oğlundan peş peşe Türkiye karşıtı hamleler! Erdoğan'ın paylaşımını da hedef aldı         
18:48
Görenleri şaşkına çevirdi: Babasının kimlik bilgileriyle kurulan 3 şirketten 14 milyonluk borç kaldı! Görenleri şaşkına çevirdi: Babasının kimlik bilgileriyle kurulan 3 şirketten 14 milyonluk borç kaldı!         
16:23
Sanatçı Sabahat Akkiraz'dan gündem olacak Mescid-i Aksa yorumu: İşte yobazlık budur! Sanatçı Sabahat Akkiraz'dan gündem olacak Mescid-i Aksa yorumu: İşte yobazlık budur!         
15:41
Türkiye'de nesli tükenmiş deniliyordu, Şırnak'ta ortaya çıktı! Türkiye'de nesli tükenmiş deniliyordu, Şırnak'ta ortaya çıktı!         
15:17
Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş         
13:58
'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı! 'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı!         
12:45
Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü         
12:44
Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış         
11:02
Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara: Dudağımla pipet bile tutamıyorum Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara: Dudağımla pipet bile tutamıyorum         
09:59
Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2021 02:54:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çağdaş Atan: "Maçı koparamadık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement