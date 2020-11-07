Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

07.11.2020 19:05
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Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, "Trabzonspor gibi büyük bir takıma karşı yenilmemek iyi midir, evet iyidir.

Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, "Trabzonspor gibi büyük bir takıma karşı yenilmemek iyi midir, evet iyidir." dedi.

Atan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bekledikleri oyunu özellikle ilk yarıda gösteremediklerini belirtti.

"Maç oyun olarak bize, dağ fare doğurdu gibi geldi." diyen Atan, "Atletizmden uzaktık, önde baskıdan uzaktık. Topa sahipken de bence topun hızını iyi ayarlayamadığımızı düşünüyoruz. Rakibi sağa sola daha çabuk sallandırıp aradaki boşlukları bulmamız gerekiyordu. Bunu çok iyi yapamadık." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'dan maçtan önce bir büyük takım reaksiyonu beklediklerini dile getiren Atan, bordo-mavililerin çok defansif ve iyi bir orta sahayla karşılarında olduğunu kaydetti.

Trabzonspor'un kendilerini durdurmak için gerekli önlemleri almış gözüktüğünü ifade eden Atan, şunları söyledi:

"Bunda başarılı oldular. İkinci yarı öne geçtik, kolay gol yedik. Bence bizim gibi az gol yiyen bir takıma yakışmayacak bir goldü. Sonuca bakarsak son 20 dakika sistem değişikliğine gittik. 3-4-1-2'ye gittik. Bundan sonra özellikle sağ kanattan etkili ataklar yaptık ama final paslarını iyi yapamadık. Günün sonunda bakarsak Trabzonspor gibi büyük bir takıma karşı yenilmemek iyi midir, evet iyidir."

Atan, oyuncularının bugüne kadar iyi geldiğini belirterek, "Oyun olarak her zaman iyi oynadılar. Mücadele olarak da her zaman iyi oynadılar. Bugün bence kötü oynama haklarını kullandılar. Onların hepsine çok teşekkür ediyorum. Milli arayı iyi değerlendirip tekrardan galibiyet serisi yakalamak istiyoruz." diye konuştu.

Trabzonspor cephesi

Trabzonspor Teknik Sorumlusu İhsan Gündüz Derelioğlu, üst üste 3 yenilgi yaşadıktan sonra Aytemiz Alanyaspor karşısına çıktıklarını hatırlattı.

Bu durumun takımda bir güven kaybına neden olduğunu dile getiren Derelioğlu, "Buraya gelirken Alanyaspor ile yeni bir başlangıç yapmayı hedeflemiştik. Çıkış maçımız olarak bakıyorduk. Dışarıdan dezavantaj gibi gözükse de aslında çok büyük dezavantaj değildi. Mücadele gücümüzün daha yüksek olabileceğini düşündük ve bu da bize fayda sağladı. Bu maçı galip bitirebilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Derelioğlu, Trabzonspor'un galip gelmediği zaman sevinmesinin çok mümkün olmadığını kaydederek, "Ancak böyle bir dönemde önümüzdeki maçlara daha güvenli bakabilmek, daha mutlu gidebilmek, takımın birliğini, bütünlüğünü sürdürebilmek için iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Maçın ardından
Maçın ardından

Aytemiz Alanyaspor, Çağdaş Atan, Trabzonspor, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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