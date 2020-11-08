Çağdaş Atan: "Milli arayı iyi değerlendirip tekrardan galibiyet serisine devam etmek istiyoruz" - Son Dakika

Çağdaş Atan: "Milli arayı iyi değerlendirip tekrardan galibiyet serisine devam etmek istiyoruz"

08.11.2020 03:10

- Çağdaş Atan: "Milli arayı iyi değerlendirip tekrardan galibiyet serisine devam etmek istiyoruz" Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktör Çağdaş Atan, Trabzonspor maçı ardından yaptığı açıklamada, milli arayı iyi değerlendirip tekrardan galibiyet serisine devam etmek istediklerini söyledi.

- Çağdaş Atan: "Milli arayı iyi değerlendirip tekrardan galibiyet serisine devam etmek istiyoruz"

ANTALYA - Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktör Çağdaş Atan, Trabzonspor maçı ardından yaptığı açıklamada, milli arayı iyi değerlendirip tekrardan galibiyet serisine devam etmek istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Çağdaş Atan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bekledikleri oyunu oynamadıklarını söyleyen. Atan, "Maç oyun olarak bizde, dağ fare doğurdu gibi geldi. Beklediğimiz oyunu ilk yarı özellikle hiç oynayamadık. Atletizmden uzaktık, önde baskıdan uzaktık. Topa sahipken de bence topun hızını iyi ayarlayamadığımızı düşünüyoruz. Rakibi sağa sola daha çabuk sallandırıp aradaki boşlukları bulmamız gerekiyordu. Bunu çok iyi yapamadık. Tabi Trabzonspor'dan maçtan önce bir büyük takım reaksiyonu bekliyorduk. Bugün bence çok defansif ve iyi bir orta sahayla karşımızdalardı. Trabzonspor bizi durdurmak için gerekli önlemleri almış gözüküyordu. Bunda başarılı oldular" diye konuştu.

İkinci yarı öne geçtiklerini aktaran Çağdaş Atan, "Kolay gol yedik. Bence bizim gibi az gol yiyen bir takıma göre yakışmayacak bir goldü. Sonuca bakarsak son 20 dakika sistem değişikliğine gittik. 3-4-1-2'ye gittik. Bundan sonra özellikle sağ kanattan etkili ataklar yaptık ama final paslarını iyi yapamadık. Günün sonunda bakarsak Trabzonspor gibi büyük takıma karşı yenilmemek iyi midir? Evet iyidir. Oyuncularım bugüne kadar gayet iyi geldiler. Oyun olarak her zaman iyi oynadılar. Mücadele olarak da her zaman iyi oynadılar. Bugün bence kötü oynama haklarını kullandılar. Onların hepsine çok teşekkür ediyorum. Milli arayı iyi değerlendirip tekrardan galibiyet serisine devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Çağdaş Atan: Milli arayı iyi değerlendirip tekrardan galibiyet serisine devam etmek istiyoruz
Çağdaş Atan: Milli arayı iyi değerlendirip tekrardan galibiyet serisine devam etmek istiyoruz
Çağdaş Atan: Milli arayı iyi değerlendirip tekrardan galibiyet serisine devam etmek istiyoruz
Çağdaş Atan: Milli arayı iyi değerlendirip tekrardan galibiyet serisine devam etmek istiyoruz

Aytemiz Alanyaspor, Çağdaş Atan, Trabzonspor, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çağdaş Atan: 'Milli arayı iyi değerlendirip tekrardan galibiyet serisine devam etmek istiyoruz' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

ABD Başkanı seçilen Biden'a Türkiye'den ilk tebrik Kılıçdaroğlu'ndan geldi Çukur dizisi hakkında gençlerin suça teşvik edildiği gerekçesiyle suç duyurusu bulunuldu ABD Başkanı seçilen Joe Biden'in hayatı dram çıktı! Yıllar önce eşi ve çocuklarının ölümüyle sarsıldı Konyaspor, maç sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'nin gol müziğini paylaştı ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor Ermenistan'a tek taraflı yardım göndermeye hazırlanan Norveç'ten geri adım Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın "Ekonomide sıkıntı yok" sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı
ABD'de Biden seçildi, herkesin aklında aynı soru var! Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor? ABD'de Biden seçildi, herkesin aklında aynı soru var! Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor?         
23:50
Trump'a verdiği destekle bilinen Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Biden kazanınca ağız değiştirdi Trump'a verdiği destekle bilinen Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Biden kazanınca ağız değiştirdi         
23:13
İran'dan Biden'ın kazanmasına ilk yorum: ABD'deki başkanlık seçimleri tiyatro oyunu İran'dan Biden'ın kazanmasına ilk yorum: ABD'deki başkanlık seçimleri tiyatro oyunu         
22:43
Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı         
21:43
Başkanlığı kaybedip Başkanlığı kaybedip "Durmayacağım" diyen Trump'ın seçimin sonucunu öğrendiği yer sözleriyle çelişti         
21:27
Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor         
19:29
Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i         
18:14
İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar         
15:32
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
Oyuncu Timuçin Esen koronavirüse yakalandı Oyuncu Timuçin Esen koronavirüse yakalandı         
13:52
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti         
10:35
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi         
09:17
Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü         
08:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 03:20:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çağdaş Atan: "Milli arayı iyi değerlendirip tekrardan galibiyet serisine devam etmek istiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei