Çağdaş Atan: Temennim kalplerimizin iyiliklerle dolu olması - Son Dakika

Çağdaş Atan: Temennim kalplerimizin iyiliklerle dolu olması

08.04.2021 15:57
Çağdaş Atan: Temennim kalplerimizin iyiliklerle dolu olması, System.String[]

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş maçı sonrası eleştirilere sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş maçı sonrası eleştirilere sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Süper Lig'de dün Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona eren maçın ardından çeşitli eleştirilere maruz kalan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, sosyal medyadan paylaşımıyla eleştirilere yanıt verdi. Çağdaş Atan, paylaşımında, " Franz Kafka; Kirli bir camdan bakıp herkesi ve her şeyi kirli görüyorsunuz. Bir futbol adamı olarak değil bir insan olarak temennim kalplerimizin iyiliklerle dolu olması. Saygılarımla" dedi.


Çağdaş Atan: Temennim kalplerimizin iyiliklerle dolu olması
Çağdaş Atan: Temennim kalplerimizin iyiliklerle dolu olması

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Çağdaş Atan, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çağdaş Atan: Temennim kalplerimizin iyiliklerle dolu olması - Son Dakika Spor


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