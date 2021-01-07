Çağdaş Atan: "Topu rakibe vererek şampiyon olan takım sayısı azdır" - Son Dakika

Çağdaş Atan: "Topu rakibe vererek şampiyon olan takım sayısı azdır"

07.01.2021 22:01

- Çağdaş Atan: "Topu rakibe vererek şampiyon olan takım sayısı azdır" Alanyaspor Teknik Direktörü Atan: "Ben orada hiç kimseyi hedef göstermedim, hakarette bulunmadım" Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 5 büyük ligde topu rakibe vererek şampiyon olan takım sayısının az olduğunu ifade...

- Çağdaş Atan: "Topu rakibe vererek şampiyon olan takım sayısı azdır"

Alanyaspor Teknik Direktörü Atan:

"Ben orada hiç kimseyi hedef göstermedim, hakarette bulunmadım"

İSTANBUL - Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 5 büyük ligde topu rakibe vererek şampiyon olan takım sayısının az olduğunu ifade ederken, geçtiğimiz haftalarda oynanan Beşiktaş maçında basın mensuplarının soru sormaması üzerine verdiği tepkiyle alakalı kimseyi hedef göstermediğini ve hakarette bulunmadığını belirtti.

Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, soyunma odasında bayağı düşündüğünü ifade ederek, "Biraz kontrollü konuşmam gerektiğini düşünüyorum. Benim beklediğim gibi bir maç olmadı. Benim takımım benim istediğim gibi oynadı ama ben daha kafa kafaya bir maç beklerdim. İlk yediğimiz gol tesadüf. Açılan orta kalemize gol oldu. Bundan sonra oyun bayağı değişti. Biz topa biraz daha fazla sahip oldu. İkinci yarı iyi pozisyonlar yakaladık. Çevirme şansı geldi ama maalesef çeviremedik. Oyuncularımı tekrardan tebrik ediyorum. Her oynadığımız oyunda rakibe üstünlüklerini kabul ettiriyorlar. Bununla devam edeceğiz. Bugün ilk golde tesadüf sonucu geldi. Gerekli önlemleri almıştık aslında. Bizim oynadığımız ama kaybettiğimiz bir maç oldu" dedi.

"Güçlü bir kulübeyle bu sorunları aşacağız"

Takımın aldığı sonuçla alakalı konuşan Atan, "Periyotla alakası yok galip gelememe durumunun. Oradan çıktık. Takım bugün iyi durdu. 2-0'dan sonra biraz kontra atak şansı verdik ama oyun tamamen elimizdeydi. Takımımı kutluyorum. Biraz daha kaliteyi arttırırsak gerekli takviyelerle ileride diğer takımların bize uyguladığı daha üretici oyuncularla güçlü bir kulübeyle bu sorunları aşacağımızı düşünüyorum. 4 maçlık bir periyot var deplasmanda kaybettiğimiz" ifadelerini kullandı.

"Ben orada hiç kimseyi hedef göstermedim, hakarette bulunmadım"

Beşiktaş maçında basın mensuplarının soru sormamasıyla alakalı verdiği tepki ile ilgili açıklamalarda bulunan genç teknik adam, "Biraz daha fazla takip edilseydi Alanyaspor daha iyi olurdu. Ben orada hiçbir kimseyi hedef göstermedim, hakarette bulunmadım. Çıkarken söylediğim bir kelime var. Flash röportajda aynısını söyleyeceksem basına da gelmeye gerek yok dedim, basına gerek yok anlamında demedim. Biz zaten oradaki yerel medya mensuplarının soru sormak için olmadıklarını biliyoruz. Biz soruları kağıt üzerinden bekledik. Ben öyle bir reaksiyon alacağını düşünmemiştim. Ben futbol konuşmak adına hayal kırıklığı yaşamıştım. Pandemi ile ilgili medyaya kapatmış gözüksek de bizde de covid vakaları gözüktü. Çok oyuncu covide yakalandı. Biz basın arkadaşları da korumak için yaptık. Olay çok büyüdü ama espriyle tatlıya bağlamaya çalıştık. Röportaj talepleri bulunuyor. Ben buraya kadar 52 röportaj teklifi aldım. 15-16 haftada 52 röportaja çıksak ne düşünürsünüz benim hakkımda" şeklinde konuştu.

"Topu rakibe vererek şampiyon olan takım sayısı azdır"

Fenerbahçe'nin oynadığı futbol ile ilgili görüş belirten Atan, "5 büyük lige baktığımız zaman topu rakibe vererek şampiyon olan takım sayısı azdır. Bu benim şahsi fikrim. Karşımızda çok güçlü bir camia Fenerbahçe camiası. Başlarında başarılı bir hoca var. Ben biraz daha oyun bekliyordum" dedi.

Çağdaş Atan: Topu rakibe vererek şampiyon olan takım sayısı azdır
Çağdaş Atan: Topu rakibe vererek şampiyon olan takım sayısı azdır
Çağdaş Atan: Topu rakibe vererek şampiyon olan takım sayısı azdır
Çağdaş Atan: Topu rakibe vererek şampiyon olan takım sayısı azdır

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çağdaş Atan: 'Topu rakibe vererek şampiyon olan takım sayısı azdır' - Son Dakika Spor


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