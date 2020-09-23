- Çağdaş Atan: "UEFA Avrupa Ligi maçında seyircimize heyecanı yaşatmak istiyoruz"

Alanyaspor'da UEFA Avrupa Ligi hazırlıkları sürüyor

ANTALYA - Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Norveç'in Rosenborg takımıyla deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Çağdaş Atan, "Bu maçta seyircimiz olmasa da bu heyecanı yaşatmak istiyoruz" dedi.

Aytemiz Alanyaspor tarihinde ilk kez katılacağı UEFA Avrupa Ligi'nin 3. Ön Eleme Turu'nda perşembe günü deplasmanda Norveç ekibi Rosenborg ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın yönetimde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştiren idmana futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın diğer bölümlerinde ise taktik çalışmaları yapıldı.

"Heyecan yaşatmak istiyoruz"

İdman öncesi gazetecilere açıklama yapan Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Avrupa maçının kulüp ve şehir için çok önemli olduğunu söyledi. Atan, "Ben ve oyuncularım için de çok önemli. Bu maçı önemsiyoruz. En azından bu turu geçersek kendi evimizde oynayacağız. Bu maçta seyircimiz olmasa da bu heyecanı yaşatmak istiyoruz. İyi bir takımla gelenekleri olan Avrupa'da oynayamaya alışkın, ülkesinde genelde zirveye oynayan takımlardan bir tanesiyle oynayacağız" dedi.

"Topa sahip olup, çok pozisyona girmeye çalışacağız"

Rosenborg maçının kolay olmayacağını savunan Atan, "Kolay maç değil. Oyun oynamaya çalışan, topa sahip olan bir takımla oynamaya çalışacağız. Fizik güçleri iyi. Bizden en büyük artıları 20'ye yakın maç oynadılar. Bizden daha hazır durumdalar. Ama taktik mental olarak iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Rakibi iyi analiz ettik. Sahada kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Topa sahip olup, çok pozisyona girmeye çalışacağız. Rakibi oynatmamaya kaybettiğimiz yerde baskı yapamaya çalışacağız. Bunları gerçekleştirdiğimizde ciddi, ortada, kafa kafaya, çekişmeli ve zevkli bir maç olacağını düşünüyoruz. Umarın tur atlayan taraf biz oluruz" diye konuştu.

"Şu anda tam takım olarak maça hazırız"

Tam kadro çalıştıklarını belirten Atan, "Sakatımız yok. Bu güzel bir gösterge. Bu şekilde umarım devam ederiz. Bütün oyuncularımız hazır. Dinleme sürelerimiz yeterli. Ligdeki maçtan 5 gün sonra bu maça çıkacağız. Burada problem gözükün Rizespor maçı. 60-62 saat sonra ikinci bir maç oynayacağız. Ama önce bu maçı geçirdikten sonra o maçı düşüneceğiz. Şu anda tam takım olarak maça hazırız" ifadelerini kullandı.

"Transfer olacak mı?" sorusuna da yanıt veren Atan, şunları söyledi:

"Şu an takviye yapmayı düşündüğümüz mevki yok. Takımızdan genel olarak memnunuz. Tabi sayısal olarak eksik olduğumuz yerler var. Onu kendi içimizde tolere edebileceğimizi düşünüyoruz. Eğer olursa bir bölge için bir transfer olabilir. Alanyaspor'un hazır bir kadrosu var diye düşünenler var ama bizde 16'ya yakın oyuncu gitti büyük bir değişim yaşıyoruz aslında belki 11'de 3-4 yeni oyuncu gözüküyor olabilir ama bu sayı değişebilir. Kadromuz genel olarak yenilendi ve adaptasyon sürecini de iyi atlattık. Bunun sebebi de oyuncuların karakteri. Gerçekten iyi ve çalışmayı seven, arkadaşlık seviyesi üst düzeyde oyuncular grubu var. Umarım bu birlikteliğimiz lig sonuna kadar devam eder."

Alanyaspor, tek maç eleme sistemiyle oynanacak müsabaka için yarın saat 12.00'da Gazipaşa Havalimanı'ndan özel uçakla Norveç'e gidecek.