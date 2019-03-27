Çağdaş Eğitim Koşulları Yaratıyor

22 Mart Cuma günü ilk adımda belirlediği okulun kimya laboratuvarının açılışını gerçekleştiren Flokser Kimya, proje ile bu alanda öğrencilerin sağlam bir eğitim almaları için onlara ekipman, iş, staj, deneyim, gözlem konularında destek olmayı hedefliyor

Flokser Kimya, ürün kalitesi, yüksek üretim kapasitesi ve yenilikçi yaklaşımı ile farklı sektörlerdeki yüzlerce firmaya hammadde tedarik ediyor. Kuruluşundan bu yana toplumsal ve çevresel hayatın gelişimi için başta eğitim olmak üzere birçok alanda kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları yapıyor. Toplum içerisinde düzenlenmesi gerekli olan konulara dikkat çeken Flokser Kimya'nın sosyal sorumluluk politikası, evrensel değerler çerçevesinde sürdürülebilirlik stratejisine dayanıyor.

Bu kapsamda, 2018 – 2019 eğitim öğretim yılında, "Flokser Kimya Laboratuvarı Projesi'ni" hayat geçiren Flokser Kimya, 22 Mart Cuma günü Bahçeşehir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kimya laboratuvarının açılışını gerçekleştirdi. Okulun laboratuvar ihtiyaçlarını tespit edip ihtiyaçlarını karşılayan Flokser Kimya; kimya alanında eğitim gören, bu alanda meslek edinmek isteyen lise öğrencilerine maksimum fayda sağlamayı hedefliyor.

Mesleki eğitim kalitesini yükseltecek

2018 – 2019 eğitim öğretim yılı itibarıyla hem Flokser Kimya'nın sponsor olduğu laboratuvarda hem de Flokser Kimya genel merkezinde ders işlemeye başlayan öğrenciler, şirket tarafından verilen proje konuları üzerinden çalışmalar yapmaya başladı.

Bu proje nezdinde kimya alanında çalışma yapmak isteyen okul ve öğrencilere destek olmayı hedefleyen Flokser Kimya, öğrencilere kimya derslerinde deneyimleyebilecekleri maksimum deney ve gözlem alanları yaratıyor. Aynı zamanda kimya alanında faaliyetlerini yürüten bir sanayi kuruluşunu yakından tanıma, iş ve staj imkanları yaratma, müfredatta bulunan birtakım konuları profesyonel laboratuvar ve üretim alanlarında gözlemleme ve deney yapma fırsatı için olanak sağlıyor.

Flokser Kimya Yönetim Kurulu Üyesi Ekin Tükek; "Kimya sektörünün gelişimi için gereken en temel konulardan biri iyi ve sürdürülebilir bir eğitim. Biz de sosyal sorumluluk bilinciyle hem eğitime hem de içerisinde bulunduğumuz topluma katkı sunmak amacıyla 'Flokser Kimya Laboratuvarı Projesi'ni hayat geçirdik. Bu proje ile liseli öğrencilerinin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesini; mesleki ve teknik eğitimin sanayi ile birlikte gelişmesini amaçlıyoruz. İlk adımını attığımız bu proje için ikinci okulumuzu seçtik ve çalışmalara şimdiden başladık. Önümüzdeki dönemlerde de projemizi geliştirerek, daha fazla okula ve öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

"Flokser Kimya Laboratuvarı Projesi" ile eksikleri bulunan kimya laboratuvarının eğitim- öğretime uygun hale getirildiğini söyleyen Bahçeşehir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Fikret Ural; "Yenilenen laboratuvarımızda 11. sınıflara yönelik haftalık 23 saat uyguladığımız Kimya Teknolojisi Alanı'nda toplam 52 öğrencimiz daha efektif ve daha iyi bir eğitim görüyor. Bu proje sayesinde öğrencilerimiz nicel ve nitel analiz, organik kimya, polimer kimyası derslerinin içeriğindeki farklı konularda uygulamalı deney yapma imkânına sahip olup, analitik düşünebilme ve yorumlama yetisini kazanıyor. Böylece çağımızın bilgili, donanımlı, çözüm üreten ve sanayinin ihtiyaç duyduğu bireylerin yetişmesine katkı sağlamış oluyoruz" diye belirtti.