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Çağdaş Holding, yüzünü Avrupa ve ABD'ye döndü
13 dakika önce
Çağdaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, "Avrupa ve ABD'de eski, atıl durumda olan yapı ve turizm tesisleriyle ilgileniyoruz.
Çağdaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, "Avrupa ve ABD'de eski, atıl durumda olan yapı ve turizm tesisleriyle ilgileniyoruz. Bunları satın alıp, bulundukları bölgelere uygun bir restorasyonla ekonomiye kazandırmak istiyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:52
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