Çağdaş Holding, yüzünü Avrupa ve ABD'ye döndü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çağdaş Holding, yüzünü Avrupa ve ABD'ye döndü - Son Dakika Ekonomi

Çağdaş Holding, yüzünü Avrupa ve ABD'ye döndü

13 dakika önce

Çağdaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, "Avrupa ve ABD'de eski, atıl durumda olan yapı ve turizm tesisleriyle ilgileniyoruz.

Çağdaş Holding, yüzünü Avrupa ve ABD'ye döndü, System.String[]

Çağdaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, "Avrupa ve ABD'de eski, atıl durumda olan yapı ve turizm tesisleriyle ilgileniyoruz. Bunları satın alıp, bulundukları bölgelere uygun bir restorasyonla ekonomiye kazandırmak istiyoruz" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

OYAK, Total ve Moil için Demirören Holding ile 450 milyon dolara anlaştı
Irak'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölgeye füzeli saldırı düzenlendi Beşiktaş, Abdullah Avcı'yla yola devam kararı aldı Yusuf Bekmezci, FETÖ elebaşının canlı kuryeliğini yapmış

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 14:06:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çağdaş Holding, yüzünü Avrupa ve ABD'ye döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]