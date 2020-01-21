Çağdaş Holding, yüzünü Avrupa ve ABD'ye döndü

Çağdaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, "Avrupa ve ABD'de eski, atıl durumda olan yapı ve turizm tesisleriyle ilgileniyoruz. Bunları satın alıp, bulundukları bölgelere uygun bir restorasyonla ekonomiye kazandırmak istiyoruz" dedi.