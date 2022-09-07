İSTANBUL-ÇHD DAVASINDA TUTUKLULUK DEVAM KARARI

ÇAĞDAŞ Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da aralarında bulunduğu 22 avukatın terör örgütü üyesi olmak ve yönetmek suçlamasıyla yargılandığı davada tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya tutuklu sanıklar avukat Selçuk Kozağaçlı, Barkın Timtik, Oya Aslan ve başka suçtan tutuklu Özgür Yılmaz getirildi. Bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Ali Haydar Hakverdi, İlhan Cihaner, HDP Milletvekilleri Züleyha Gülüm, Dilşat Canbaz, TİP Milletvekilleri Sera Kadıgil, Ahmet Şık, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Adana Barosu Başkanı Semih Gökayaz, Fransa, Belçika, İtalya, Almanya ve İsviçre barolarından avukatlar da katıldı.

Mahkeme başkanı, sanıklar ve avukatlarına dava dosyasına gelen bilirkişi raporuna karşı beyanlarını sordu. Raporu teslim almadığını belirten sanık Kozağaçlı, beyanda bulunmak için süre istedi. Avukat Hasan Fehmi Demir de dosya boyutunun büyük olmasından dolayı henüz rapora ulaşamadıklarını söyleyerek, bu nedenle süre istedi. Görüşü sorulan duruşma savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

"10 SENE BOYUNCA HİÇ TAHLİYE TALEP ETMEDİM"Selçuk Kozağaçlı sanık olarak yargılandığı sürece tahliye talebinde bulunmayacağını söyleyerek, "Avukat olsaydım ben de öfkeli savunmalar yapardım ama ben sanığım. Sanık olarak huzurda olduğum için daha samimi konuşacağım. 10 sene boyunca hiç tahliye talep etmedim. Yapabilecek yargıç vardır, yapamayacak yargıç vardır. Yapabilecek yargıç için talep gerekmez. Bir hafta sonra 7. yıla giriyorum. 10 yıl boyunca, avukatlar yasadışı silahlı örgütünün üyesi mi değil mi karar veremediniz" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİMahkeme heyeti, Selçuk Kozağaçlı, Barkın Timtik ve Oya Aslan'ın tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmaları için duruşmayı 7-11 Kasım tarihlerine erteledi.

Görüntü dökümü: -----------------------İzleyicilerin mahkeme salonunun bulunduğu binaya giriş anları

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