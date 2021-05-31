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Çağdaş Işıl: "Youtube için hazırladığınız içerikler için gerekirse profesyonel yardım alabilirsiniz" - Son Dakika

Çağdaş Işıl: "Youtube için hazırladığınız içerikler için gerekirse profesyonel yardım alabilirsiniz"

31.05.2021 09:58
Çağdaş Işıl:

Youtube için içerik üretiminde danışmanlık ve yönetmenlik yapan Çağdaş Işıl, "Her iş gibi Youtube için hazırladığınız videolarda da profesyonel dokunuşlar fark oluşturur.

Youtube için içerik üretiminde danışmanlık ve yönetmenlik yapan Çağdaş Işıl, "Her iş gibi Youtube için hazırladığınız videolarda da profesyonel dokunuşlar fark oluşturur. Siz de ön plana çıkan içeriklerle bu platformda yer almak istiyorsanız profesyonel yardım alabilirsiniz" dedi.

Youtube içerik üretiminde uzman olan Çağdaş Işıl, aynı zamanda kendi kanalını da yönetiyor. Paylaştığı içerikler yüzbinlerce kişi tarafından izlenen ünlü Youtuber, başarısının sırrını şu ifadelerle açıkladı:

"Ben içeriklerimde kalite ve samimiyete önem veriyorum. Yapmacık ya da mizansen olaylara yer vermiyorum. Tam tersi hemen her şey kamera karşısında spontane gelişiyor. Ama kaliteli çekimler, özgün görseller sayesinde izlenme sayıları yüzbinleri aşıp milyona koşuyor. Üstelik bunların hepsi de organik izlenmeler."

İçeriklerini revize etmekten çekinmediğini söyleyen Çağdaş Işıl, "Bazı Youtuberların olumsuz yorumlara rağmen içeriklerini revize etmeye neden yanaşmadıklarını anlamıyorum. Sonuçta sizi sevenleri rahatsız eden bazı ifadeler varsa bunları içerikten çıkarmak, onlara olan saygınızı ifade eder. Bu da abonelerinizle organik bağ kurmanıza yardımcı olur" dedi.

Diğer Youtuberlara içerik konusunda danışmanlık ve üretim hizmeti de veren Çağdaş Işıl, tecrübelerini gençlerle paylaşmaktan da çekinmiyor. Bilginin paylaşıldıkça çoğaldığına inandığını ifade eden ünlü Youtuber, "Geleceğimiz, gençlerin ellerinde yükselecek. Ne kadar bilinçli ve donanımlı olurlarsa o kadar parlak bir geleceğe sahip oluruz. O nedenle tecrübelerimi ilgili ve meraklı olan gençlerle paylaşmaktan mutlu oluyorum. Geleceğe şekil verme konusunda bir nebze olsun olumlu katkım olursa bundan gurur duyarım" diye konuştu.

Çağdaş Işıl kimdir

Çağdaş Işıl, 1986 yılında Samsun'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlayan ünlü Youtuber, Yükseköğrenim için İzmir 9 Eylül Üniversitesi'ni tercih etti. Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olduktan sonra yine Ankara'da enstrüman satan bir mağazada satıcı ve hoca olarak çalıştı. Sonrasında amatör olarak yaptığı Youtube'a içerik üretme konusunda profesyonel olmaya karar verdi. Bugün 250 bine yakın abonesi olan bir Youtube kanalını yönetiyor. - KOCAELİ

Çağdaş Işıl: Youtube için hazırladığınız içerikler için gerekirse profesyonel yardım alabilirsiniz

Youtuber, Youtube, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çağdaş Işıl: 'Youtube için hazırladığınız içerikler için gerekirse profesyonel yardım alabilirsiniz' - Son Dakika


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