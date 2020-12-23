"Çağdaş Sanat ve Küratörlük" semineri başlıyor
23.12.2020 15:02
Billur Tansel'in koordinatörlüğünde Türkçe ve İngilizce olarak eğitici, uygulama esaslı ve araştırma odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirilecek programda; bienaller, galeriler, müzeler ve sanat fuarları ile ilgili örnek vaka çalışmalarına da yer verilecek.
Billur Tansel'in koordinatörlüğünde Türkçe ve İngilizce olarak eğitici, uygulama esaslı ve araştırma odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirilecek programda; bienaller, galeriler, müzeler ve sanat fuarları ile ilgili örnek vaka çalışmalarına da yer verilecek.
Seminerler online olarak Ocak – Temmuz 2021 döneminde ücretli olarak gerçekleştirilecek. Katılım için başvuru süresi 25 Ocak'a kadar sürüyor.
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