Son Dakika Haberleri: Çağdaş Sanatlar Galerisinde 'Oda Müziği' ziyafeti sürüyor

Çağdaş Sanatlar Galerisinde 'Oda Müziği' ziyafeti sürüyor

2 saat önce

Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisinde Oda Müziği Konseri devam ediyor.

Çağdaş Sanatlar Galerisinde 'Oda Müziği' ziyafeti sürüyor, System.String[]
Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisinde Oda Müziği Konseri devam ediyor.

Her ayın son Cumartesi Günü gerçekleştirilen Oda Müziği Konserlerinde bu kez Anadolu Klarnetli Beşlisi sahne aldı. Konsere çok sayıda Eskişehirli sanatsever de katılım gösterdi. 2014 yılında Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyeleri tarafından kurulan Anadolu Klarnetli Beşlisi, Türk Halk Müziği ezgilerini klasik batı formu ile harmanladı. Konser veren Anadolu Klarnetli Beşlisi, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyeleri Kaya Kılıç, Deniz Mumcu, H. Bülent Akdeniz, Mesut Tuncer ve Oktay Köseoğlu'dan oluşuyor. Konserde Sabahın Seherinde, Kız Sen Geldin Çerkeşten, Çökertme, Kalamış, Ben Seni Sevdiğimi, Çanakkale Türküsü, Uzun İnce Bir Yoldayım gibi Türk Halk Müziği ezgilerini dinleyicilerle buluşturan Anadolu Klarnetli Beşlisi, zaman zaman kendi bestelerine de yer verdi. Oda Müziği Konserlerinde sahne alan Anadolu Klarnetli Beşlisi dinleyicilerden tam not aldı. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:15 Kaynak: İHA
Anadolu Üniversitesi, Odunpazarı Belediyesi, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TFF Başkanlığına 5 İsim Adaylığını Koydu! İşte O İsimler Bakan Soylu, "Yarın Eyvah Para Etmez" Deyip Uyardı: Türkiye'ye Saldırabilirler İki Anket Şirketi İstanbul'daki Son Durumu Açıkladı Çalışmalar Başladı! Van'a 50 Fabrika Kurulacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 17:53:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çağdaş Sanatlar Galerisinde 'Oda Müziği' ziyafeti sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]