95 yaşında hayatını kaybeden Türk resminin en büyük ustalarından Prof. Dr. Adnan Çoker için Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Osman Hamdi Bey Sergi Salonu'nda tören düzenlendi. Törene Öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, Adnan Çoker'in hayat hikayesini okudu. Öğretim üyeleri ve sanatçılar konuşma yaptı.

Kaynak: DHA

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Adnan Çoker, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › RESSAM ADNAN ÇOKER İÇİN MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ'NDE TÖREN - Son Dakika

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