RESSAM ADNAN ÇOKER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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RESSAM ADNAN ÇOKER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

24.08.2022 19:03

ÇAĞDAŞ Türk resim sanatının usta isimlerinden Prof. Dr. Adnan Çoker, son yolculuğuna uğurlandı.

ÇAĞDAŞ Türk resim sanatının usta isimlerinden Prof. Dr. Adnan Çoker, son yolculuğuna uğurlandı.

95 yaşında hayatını kaybeden Türk resminin en büyük ustalarından Prof. Dr. Adnan Çoker için Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Çoker'in yakınları, sanatçı dostları ve çok sayıda seveni katıldı.

Cenaze töreninde yer alan Ressam Bedri Baykam "Çok büyük bir boşluk bıraktı Adnan Çoker. Aynı zamanda arkasında bıraktığı son derece değerli ve özgün eserlerle de ondan da büyük bir alanı kapladı. Gerçekten Türk sanatı deyince özgün üslubu ile oluşturduğu Doğu-Batı senteziyle ürettiği eserler sonsuza denk yaşayacak ve Türk sanatının en önemli zaman taşları arasında yer alacak" dedi.Ressam Yusuf Taktak da, "Ben güzel sanatlar akademisine ilk girdiğim zamanlar tanışmıştım yani 52 yıl civarı oluyor. Hem asistanlığını yaptım, hem de bir meslektaşım, bir büyüğümdü. Adnan Bey hem kendi resimleri ile büyük hem de Türk sanatına kattıkları açısından çok büyük bir adam. Yıllardan beri akademinin salonlarında Türk sanatçılarının en önemli insanlarına yer verdi, onlarla ilgili kitaplar hazırladı. Yurt dışında bizim sanatımızı takdim eden birçok sergi yaptı. Çok önemli bir kayıp" şeklinde konuştu. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından cenaze Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü dökümü -------------Cenazeye katılanlardan görüntü -Cenaze töreni-Röportaj -Genel ve detay görüntü


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Ressam Prof. Dr. Adnan Çoker son yolculuğuna uğurlandı Ressam Prof. Dr. Adnan Çoker son yolculuğuna uğurlandı Prof. Dr. Adnan Çoker son yolculuğuna uğurlandı Prof. Dr. Adnan Çoker son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA

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