95 yaşında hayatını kaybeden Türk resminin en büyük ustalarından Prof. Dr. Adnan Çoker için Şakirin Camii 'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Çoker'in yakınları, sanatçı dostları ve çok sayıda seveni katıldı.

Kaynak: DHA

Adnan Çoker, Ressam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › RESSAM ADNAN ÇOKER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

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