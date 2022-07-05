Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği: Laiklik Karşıtı Eylemlerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin Her Bireyinin ve Vatandaşının Zararına Olduğunu Hatırlatırız - Son Dakika
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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği: Laiklik Karşıtı Eylemlerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin Her Bireyinin ve Vatandaşının Zararına Olduğunu Hatırlatırız

05.07.2022 13:33
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği: Laiklik Karşıtı Eylemlerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin Her Bireyinin ve Vatandaşının Zararına Olduğunu Hatırlatırız

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Trabzon’un Of ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 250’den fazla kişinin icazet töreni için cübbeli ve sarıklı olarak dolaşmasına tepki gösterdi. ÇYDD, “Çağdaş yaşam ve çağdaş toplum için; laiklik, kamuculuk, aydınlanmacılık, ilericilik gibi değerlerin geriye düşülmesine neden olan laiklik karşıtı eylemlerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin her bireyinin ve vatandaşının zararına olduğunu hatırlatırız” açıklamasını yaptı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Trabzon'un Of ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 250'den fazla kişinin icazet töreni için cübbeli ve sarıklı olarak dolaşmasına tepki gösterdi. ÇYDD, "Çağdaş yaşam ve çağdaş toplum için; laiklik, kamuculuk, aydınlanmacılık, ilericilik gibi değerlerin geriye düşülmesine neden olan laiklik karşıtı eylemlerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin her bireyinin ve vatandaşının zararına olduğunu hatırlatırız" açıklamasını yaptı.

ÇYDD, Trabzon'un Of ilçesinde hafızlığını tamamlayan 250'den fazla kişinin icazet töreni için kentte cübbeli ve sarıklı olarak dolaşmasına tepki gösterdi. ÇYDD'nin açıklaması şöyle:

"LAİK CUMHURİYETİ KORUYACAĞIZ: Laik Cumhuriyeti koruyacağız. Son dönemde ülkemizde yaşanan ve her geçen gün daha da sertleşen laiklik karşıtı eylemlere bir yenisi daha eklenmiştir. Trabzon'un Of ilçesinde hafızlığını tamamlayan 250'den fazla kişi, icazet töreni için kentte cübbeli ve sarıklı olarak dolaşmıştır. Benzer görüntüler, ülkemizin farklı illerinden de basına yansımıştır.

LAİKLİK KARŞITI BU EYLEMLERİ KINIYORUZ: Laiklik karşıtı bu eylemleri kınıyoruz. Gün geçtikçe yoksullaşan ülkemizde gündemin değiştirilmek istenmesi ve laiklik karşıtlığının bu cesaretle gerçekleştirilmesi ciddi şekilde kaygı vericidir. Toplumsal kutuplaşmanın bu derecede körüklenmesi karşısında çözüm ülkemizin kuruluş felsefesidir; Atatürk'ün devrim ve ilkelerinin gerçek anlamda yaşatılmasıdır. Laiklik ilkesi, kamuculuk, aydınlanmacılık, ilericilik, hak ve özgürlüklerin korunması ile doğrudan ilişkilidir, birinden bile ödün verilmesinin toplumsal sonuçları çok ağır olacaktır.

LAİKLİĞİN OLMADIĞI YERDE ÖZGÜR VE YARATICI DÜŞÜNCE GELİŞMEZ: Çağdaş yaşam ve çağdaş toplum için; laiklik, kamuculuk, aydınlanmacılık, ilericilik gibi değerlerin geriye düşülmesine neden olan laiklik karşıtı eylemlerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin her bireyinin ve vatandaşının zararına olduğunu hatırlatırız. Biliyoruz ki laikliğin olmadığı yerde bilim, kültür, sanat olmaz; özgür ve yaratıcı düşünce gelişmez. Tüm bu değerlerin eksikliği de toplumların gelişmesi, kalkınması ve her bakımdan zenginleşmesinin önündeki en büyük engeldir.

ATATÜRK'ÜN DEVRİM VE İLKELERİNİ HER YERDE SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ: Bizler, 33 yıldır yaptığımız gibi, hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve Atatürk'ün devrim ve ilkelerini her yerde savunmaya devam edeceğiz. Hiçbir kadının sokaklarında kaygı ile yürümediği, hiçbir kız çocuğunun eğitimde engel ve eşitsizlikle karşılaşmadığı, her vatandaşın eşitlik içinde yaşadığı toplum hedefimizden ve çocuklarımızın laik, karma, bilimsel ve ücretsiz eğitim hakkı için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz."

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Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyeti, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği: Laiklik Karşıtı Eylemlerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin Her Bireyinin ve Vatandaşının Zararına Olduğunu Hatırlatırız - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği: Laiklik Karşıtı Eylemlerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin Her Bireyinin ve Vatandaşının Zararına Olduğunu Hatırlatırız - Son Dakika
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