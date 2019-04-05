Son Dakika Haberleri: Çağımızın En Büyük Diktatörü: Saat!

Çağımızın En Büyük Diktatörü: Saat!

1 saat önce

İnsanların hiç günümüzdeki kadar zamanı olmamıştı!

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İnsanların hiç günümüzdeki kadar zamanı olmamıştı! Ama aynı zamanda hiç bu kadar koşturduklarını da hissetmemişlerdi. Zaman duygumuza neler oluyor? Neden sürekli aynı anı tekrar ediyormuşuz gibi hissediyoruz? Gelin, keşişlerin vaktinde dua edebilmesi amacıyla keşfedilen mekanik saatin hayatımızı nasıl değiştirdiğine bir bakalım.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:02 

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