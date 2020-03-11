Çağın bilgileriyle donatılmış nesiller yetiştirme çabası - Son Dakika
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Çağın bilgileriyle donatılmış nesiller yetiştirme çabası

6 saat önce

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, "Çağın bilgi ve becerileriyle donanmış nesiller yetiştirmeye çaba gösteriyoruz" dedi.

Çağın bilgileriyle donatılmış nesiller yetiştirme çabası, System.String[]

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, "Çağın bilgi ve becerileriyle donanmış nesiller yetiştirmeye çaba gösteriyoruz" dedi.


İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Yeşilyurt İlçesine bağlı Mahmut Şahin Balarısı İlkokulu'na ziyarette bulunarak, öğrenciler ile birlikte etkinliklere katıldı.


İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı okul ziyaretinde, okul bünyesinde yer alan Etkileşimli Dil Sınıfı, Görsel Sanatlar Sınıfı ve Müzik sınıfında öğrenciler ile bir araya gelerek, öğrenciler ile birlikte etkinliklere katıldı. Ardından okul bahçesinde beden eğitimi dersi gören öğrenciler ile birlikte hedef oyunu oynadı.


Okul ziyareti sonunda öğretmenler ile toplantı yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, çocukların mutlu olacağı bir okul ortamı oluşturulması ve çocuklar ile iyi iletişim kurma becerileri üzerine öğretmenlere tavsiyelerde bulundu. Tatlı, "Çağın bilgi ve becerileriyle donanmış, düşünme, anlama, araştırma ve sorun çözme yetkinliği gelişmiş, bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmek amacıyla okullarımızda Beceri Temelli Okullar projesi uygulanmakta olup, Mahmut Şahin Balarısı İlkokulu da bu okullarımız arasında yer almaktadır" dedi.


İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'nın öğretmenlerin sorun ve önerilerini dinlemesiyle program sona erdi. - MALATYA

Mahmut Şahin, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:09 Kaynak: İHA
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