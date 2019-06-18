Çağın Hastalığının Önüne Geçmek İstiyorsanız, Çocuğunuzla Birlikte Vakit Geçirin

Ebeveynlerin basit yönlendirmelerle çocuklarının internetle olan ilişkisini sınırlayabileceklerini söyleyen DoktorTakvimi.com uzmanlarından Psikolog S. Banu Barutçu Uluçay, "İmkanlar doğrultusunda çocuğunuzla yüz yüze daha fazla zaman geçirmeye özen gösterin. Çocukların dışarıda zaman geçirmeleri de önemli... Hele ki bunu akranlarıyla ya da sevdikleriyle yapabiliyorlarsa internette vakit geçirmek akıllarına çok fazla gelmeyecektir" diyor.

Çocukların dört gözle bekledikleri yaz tatili önemde dinlenmenin, eğlenmenin yanı sıra, sağlıkları ve elbette yeni okul dönemi için de bedenleri ve beyinleri dinlendirmek büyük önem arz ediyor. Bu noktada velilere de oldukça önemli görevler düşmektedir. Nitekim 3 ay gibi ciddi uzunlukta bir süreyi her anlamda verimli bir şekilde değerlendirememek, çocuklar ve muhakkak ki veliler açısından da can sıkıcı durumlara sebep olabiliyor. DoktorTakvimi.com uzmanlarından Psikolog S. Banu Barutçu Uluçay, bu dönemi verimli bir şekilde geçirmenin öncelikle çocukların internette gereğinden fazla, hatta aşırı zaman harcamalarını engelleyebilmekten geçtiğini söylüyor. Ebeveynlerin basit yönlendirmelerle çocukların internetle olan ilişkilerini biraz daha sınırlı tutabilmenin mümkün olduğunu söyleyen Uluçay, bu konuda önemli ipuçları veriyor.

Çocuklar yaşıtları ve sevdikleriyle dışarıda zaman geçirmeli

Öncelikle ebeveynlerin imkanlar doğrultusunda çocuklarıyla mutlaka yüz yüze daha fazla zaman geçirilmeye özen göstermesi gerektiğini belirten Uluçay, "Çocuğunuzla diyalog kurarak okul döneminde yoğunluktan farkına varamadığımız birtakım sorunları ya da onları çok mutlu etmiş ama bizlerin fark edemediği minik anılarını yakalayıp aramızdaki iletişimi kuvvetlendirerek, gelişimlerine büyük katkılar sağlayabiliriz. Üstelik bunu yaparken çocuklar, anne babalarıyla aralarındaki bağları daha da sağlamlaştırabilir. Çocukların mümkün olduğunca dışarıda zaman geçirmeleri de önemli... Hele ki bunu akranlarıyla ya da sevdikleriyle yapabiliyorlarsa internette vakit geçirmek akıllarına çok fazla gelmeyecektir. Ancak bu, çocuklar tatil boyunca hiçbir şekilde internetle zaman geçirmesin, sevdikleri oyunları oynamasın anlamına gelmiyor. Günlük bir program içerisinde, birlikte kararlaştırılan ve çocuğun yaşına uygun olan bir zaman dilimi belirlenip, her gün mümkün olduğunca aynı saatlerde internete ulaşmasına izin verilerek bir yaz düzeni oturtulabilir" diyor.

Ebeveyn denetimini ihmal etmeyin

Ebeveynlerin çocuğun ulaştığı siteler ya da oynadığı oyunlarla ilgili tereddütleri varsa bunu kontrol etmelerinin mümkün olduğunu hatırlatan Psikolog S. Banu Barutçu Uluçay; bilgisayar, tablet ya da telefonların ayarlar kısmından ebeveyn denetimleri bölümünden kolayca bu kontrolün sağlanabileceğinin belirtiyor. Bu ayarlamayı çocuğun kullandığı cihazı herhangi bir bilgisayar ya da telefon servisine götürerek cüzi bir miktara hatta ücretsiz yaptırabilmenin de mümkün olduğunun altını çizen Uluçay, sözlerine şöyle devam ediyor: "Böyle bir ayarlama yapıldığı takdirde hem ebeveynlerin içi rahat eder hem de çocuklar daha güvenli bir ortamda internete ulaşarak olası tehlike ya da zararlardan daha iyi korunabilir. Yeter ki, bu süreçte veliler kararlı olup bu kararlılıklarını sonuna kadar uygulayabilsin! O zaman yaz tatilinin çocuklarda internet bağımlığı için bir tehdit oluşturması bir yana okul dönemi için bile velileri artık daha az tedirgin edici hale, hatta belki internetin çocuklar için daha faydalı kullanımlara fırsat tanıyacak bir araç haline gelmesine bile olanak sağlayabilir."