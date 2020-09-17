87'lik dededen gençlere maske uyarısı - Son Dakika

87'lik dededen gençlere maske uyarısı

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın da yer aldığı heyet, denetleme yaptı.

87'lik dededen gençlere maske uyarısı, System.String[]

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın da yer aldığı heyet, denetleme yaptı. 87 yaşındaki İsmail Arslan, uygulamayı yapan yetkililere teşekkür ederken gençlere de ders olacak şu sözleri söyledi: "Benim gibi yaşlılar, oturduğu yerde maske takıyor. Ama onlar da maske kollarında sokaklarda dolaşıyorlar. Kendilerini değilse ailelerini düşünsünler" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganı ile 81 ilde başlattığı korona virüs tedbirlerine yönelik denetim, Bağcılar'da da geniş çaplı bir şekilde gerçekleşti. Uygulamanın Güneşli Mahallesi Üsküp Caddesi'ndeki ayağına Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fikri Evkaya da iştirak etti. Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün katılımıyla esnaf sıkı bir şekilde denetlendi. Yetkililer, temizlik, maske ve mesafe konusunda çok titiz davrandı. Kurallara uymayanlar ikaz edildi.

Sonu gelene kadar mücadele edeceğiz

Vatandaşların çoğunun kurallara uyduğunu belirten Kaymakam Eldivan, "Maske takma kuralına vatandaşımızın çoğunun uyduğunu görüyoruz. Artık vatandaşlarımız bilinçleniyor. Daha duyarlı olmamız gerekiyor. Zamanla çok iyi bir noktaya geleceğimize inanıyoruz" dedi.

Başkan Çağırıcı ise "Pandemi süreci topyekün bir mücadeleyi gerektiriyor ve bireysel hata topluma mal olabiliyor. Onun için denetimlerimiz dört bir koldan devam ediyor. Maske mesafe ve hijyen konusunda sürekli olarak uyarıyoruz. Her geçen gün de bunun yaygınlaştığını görüyoruz. Salgının sonu gelene kadar mücadelemize de devam edeceğiz" diye konuştu.

Kendilerini değil ailelerini düşünsünler

Denetim heyeti, bir dükkan önünde oturan 87 yaşındaki İsmail Arslan'la selamlaşıp sohbet etti. Maske takan Arslan, sıkı denetimlerden dolayı yetkililere teşekkür etti. Arslan, daha sonra yaptığı konuşmada gençlere de ders verir nitelikte şu sözleri söyledi: "Ben bu yaşta her kurala dikkat ediyorum ama gençler sorumsuz davranıyor. Benim gibi yaşlılar, oturduğu yerde maske takıyor. Ama onlar da maske kollarında sokaklarda dolaşıyorlar. Kendilerini değilse ailelerini düşünsünler"

Gün boyu süren denetimlerde drone ile "Maske takın, sosyal mesafeyi koruyun" anonsu yapılarak vatandaşlara çağrıda bulunuldu. - İSTANBUL

İçişleri Bakanlığı, Lokman Çağırıcı, İsmail Arslan, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 14:56 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 87'lik dededen gençlere maske uyarısı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

11 yaşındaki çocuk, alkol diye 5 bardak dezenfektan içince hayatını kaybetti Son Dakika: Türkiye'de 17 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 1648 yeni vaka tespit edildi Potansiyel koronavirüs aşı adaylarının yarısından fazlası zengin ülkeler tarafından satın alındı AK Partili Tevfik Göksu'nun sözleri İBB Meclisi'nde tekmeli yumruklu kavgaya neden oldu Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor
Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup etti Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup etti         
20:48
Vicdansız koca, barışmak için buluştuğu eşini 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı Vicdansız koca, barışmak için buluştuğu eşini 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı         
20:15
Sapık komşu, 5 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup valize koymaya çalışmış Sapık komşu, 5 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup valize koymaya çalışmış         
19:20
Yoğun bakım doluluk oranının en yüksek olduğu şehir Bartın'da denetimler arttı Yoğun bakım doluluk oranının en yüksek olduğu şehir Bartın'da denetimler arttı         
17:28
Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi         
16:54
Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar         
16:19
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı         
15:10
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı         
14:53
İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor         
14:10
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak         
11:32
Şehzadelerin tedavi edildiği topraklarda şifayı buldu! Yatalak olarak geldiği mahallenin muhtarı oldu Şehzadelerin tedavi edildiği topraklarda şifayı buldu! Yatalak olarak geldiği mahallenin muhtarı oldu         
10:56
Haraç vermeyi reddedip değnekçilere fırsat vermeyen işletmeci, kendi dükkanında dayak yedi Haraç vermeyi reddedip değnekçilere fırsat vermeyen işletmeci, kendi dükkanında dayak yedi         
09:28
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Anadolu'nun ilk umumi helası, müze olacak Anadolu'nun ilk umumi helası, müze olacak         
08:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 21:06:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 87'lik dededen gençlere maske uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei