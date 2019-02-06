Son Dakika Haberleri: Çağla | 20 TL Altı Kozmetik Alışverişim | Güzellik-Bakım

Çağla | 20 TL Altı Kozmetik Alışverişim | Güzellik-Bakım

40 dakika önce

Çarşı pazarı alt üst ettim şahane ürünler buldum. Sizin de önerilerinizi bekliyorum : ) Ruju yorum yapanlardan birine hediye edeceğim, güle güle kullansın şimdiden. Hepsi denediğim ve severek kullandığım ürünler.

Çarşı pazarı alt üst ettim şahane ürünler buldum. Sizin de önerilerinizi bekliyorum : ) Ruju yorum yapanlardan birine hediye edeceğim, güle güle kullansın şimdiden. Hepsi denediğim ve severek kullandığım ürünler. Bir tek burun bandı yeni bir deneyim oldu : ) Ondan da memnun kaldım. Öpüyorum : )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:30 Kaynak: Youtube

Alışveriş, Kadın
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