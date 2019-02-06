Çağla | 20 TL Altı Kozmetik Alışverişim | Güzellik-Bakım
40 dakika önce
Çarşı pazarı alt üst ettim şahane ürünler buldum. Sizin de önerilerinizi bekliyorum : ) Ruju yorum yapanlardan birine hediye edeceğim, güle güle kullansın şimdiden. Hepsi denediğim ve severek kullandığım ürünler.
Çarşı pazarı alt üst ettim şahane ürünler buldum. Sizin de önerilerinizi bekliyorum : ) Ruju yorum yapanlardan birine hediye edeceğim, güle güle kullansın şimdiden. Hepsi denediğim ve severek kullandığım ürünler. Bir tek burun bandı yeni bir deneyim oldu : ) Ondan da memnun kaldım. Öpüyorum : )
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:30 Kaynak: Youtube
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