Çağla | 2019 Mezuniyet Modası | Güzellik-Moda

Kızlar hepinize merhaba! Mezuniyetler yaklaşırken bence ilaç gibi bir video ile karşınızdayım! Bugün sizler için kiralama hizmeti veren "Askıdan Davete" mağazasını keşfettim. Mağazanın altını üstüne getirdim.

Kızlar hepinize merhaba! Mezuniyetler yaklaşırken bence ilaç gibi bir video ile karşınızdayım! Bugün sizler için kiralama hizmeti veren "Askıdan Davete" mağazasını keşfettim. Mağazanın altını üstüne getirdim. Pastel tonlar, canlı yeşiller, uçuş uçuş pembeler, klasik siyahlar derken birbirinden farklı modelleri tek tek gösterdim. Bununla da kalmadım sizler için tam 2 kişiye Askıdan Davete mağazasından hediye kiralama hizmeti kaptım! E hadi ne duruyorsunuz, videomu beğenmeye ve yorum yapmaya beklerim )

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

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