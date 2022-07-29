Çağla Alara Pınarcı'nın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Çağla Alara Pınarcı'nın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

29.07.2022 15:32

Hatay'dan arkadaşıyla birlikte Kurban Bayramı tatili için geldiği İstanbul'da konser alanında fenalaşarak yaşamını yitiren 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Çağla Alara Pınarcı'nın ölümünden önceki anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Hatay'dan arkadaşıyla birlikte Kurban Bayramı tatili için geldiği İstanbul'da konser alanında fenalaşarak yaşamını yitiren 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Çağla Alara Pınarcı'nın ölümünden önceki anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, tatil için İstanbul'a gelen ve katıldığı konserde fenalaşarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Çağla Alara Pınarcı'nın ölüm nedeni araştırılırken, ölümünden önceki son görüntülere ulaşıldı.

Üniversite öğrencisi Çağla Alara Pınarcı, Hatay İskenderun'da yaşıyordu. Erkek arkadaşı Mehmet Ö.B. ile bayram tatili için İstanbul'a gitti. İki genç 16 Temmuz Cumartesi günü Harbiye'deki Küçükçiftlik Park'a gitti. Saat 21.45 sıralarında Pınarcı, bir anda fenalaşıp kendisini yere bıraktı. Arkadaşı Mehmet Ö.B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Konser alanının dışına ambulans geldi. Burada genç kıza ilk müdahale yapıldı ve hastaneye kaldırıldı. Erkek arkadaşı da peşlerinden hastaneye gitti. Ancak Çağla Alara Pınarcı burada yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti, erkek arkadaşı ise sırra kadem bastı. Polis konser alanında inceleme yaparken, talihsiz gencin cansız bedeni üzerinde de otopsi yapıldı.

Bu arada, Çağla Alara Pınarcı memleketi Hatay'da Karaağaç Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Genç kızın sır ölümüyle ilgili soruşturma ise sürüyor.

Kaynak: ANKA
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İstanbul, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çağla Alara Pınarcı'nın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

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