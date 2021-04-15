'Çağla badem' Buldan için alternatif ürün oldu - Son Dakika

'Çağla badem' Buldan için alternatif ürün oldu

15.04.2021 19:03

'Çağla badem' Buldan için alternatif ürün oldu Üzüm ve kestane üretiminin önemli merkezlerinden olan Buldan'da, çiftçiler son zamanlarda alternatif ürün olarak çağla bademe yöneldi.

'Çağla badem' Buldan için alternatif ürün oldu

DENİZLİ - Üzüm ve kestane üretiminin önemli merkezlerinden olan Buldan'da, çiftçiler son zamanlarda alternatif ürün olarak çağla bademe yöneldi. Üretimi ve satış açısından pratik olması sebebiyle tercih edilen çağla bademin ilçedeki yıllık üretimi 350 tona ulaştı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde kestane ve üzüm üreten çiftçiler son yıllarda üretimi ve satış açsından kolay olan çağla bademe yöneldi. Çiftçiler genellikle çağla bademin erkenci olduğu için ormanlık alanda yer kiralayarak üretimini gerçekleştirirken, ilçede yaklaşık 1650 dekar alan çağla badem yetiştiriliyor. Yıllık 350 ton üretim sağlanan çağla bademin çiçeklerine don vurduğu için ağaçlarda hedeflendiği kadar üretim gerçekleştirilemedi. İlçe kestane ve üzüm üretiminin zorluklarından dolayı çağla bademi daha da artırarak ilerleyen zamanlar da yetiştiriciliği yukarıya çekmeyi hedeflerken, çiftçiler çağla bademin fiyatından ve üretiminden memnun olduklarını belirtiler. Bazı üreticiler ise bademi yaş yerine kurutarak piyasaya sürmeyi tercih ediyor. Kuru bademin kilosu 50 TL civarında müşterilerle buluşurken, yaşı ise 15 TL ile tezgahlarda yerini alıyor. İlerleyen zamanlarda çiftçiler çağla bademin üretim sahasını artacağını ve Buldan için yeni geçim kaynağı olacağını belirtti.

"Çağla üretiminden üreticilerimiz çok güzel kar ediyorlar"

Çağla bademi çiftçilerin genellikle zahmetsiz olduğu için tercih etmeye başladığını ifade eden Buldan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdal Uğur, "Bölgemizde en fazla üretim alanımız bağda var. 40 bin dekara yakın bir bağ alınımız var. Alternatif ürün olarak bizim Doğanköy ve Oğuz bölgesinde çağla üretimimiz var. Orman alanlarında kiralanmış bölgelerde erkenci olduğu için çağla üretiminden üreticilerimiz çok güzel kar ediyorlar. İlçemizde 1650 dekara yakın badem üretim alanı var. Bunların yaş olarak tüketimi mevcut. Şuan bölgemizde fiyat olarak ilk açılışta 25 TL'den kilogramı satıldı. Bugünlerde piyasanın oturmasıyla ve diğer bölgedeki çağlaların çıkmasıyla birlikte fiyatımız 15 TL bandına geriledi. Erkenci ve fiyatının iyi olmasından dolayı her geçen gün badem sahaları artıyor bizde. Geçen sene kuruya bırakanlar 50 TL'ye kadar kurusunu da satabilir ama bölge çiftçimiz kuru satmak istemiyor. Yani çağla olarak tüketiminin kolay olması, depolanmaması ve işçilik maliyetinin azalmasından dolayı yaş ve taze olarak tüketimi var. Bu tüketimden de üreticilerimiz şuanda fiyat istikrarından memnunlar. Bu bahçe orman atıl alandı. Ormandan 49 yıllığına kiralanarak yapıldı ve 2012 yılında kiralandı. 8 ile 10 yıldır da kültürel olarak badem yetiştiriciliği bölgemizde yapılmaya başladı" dedi.

'Çağla badem' Buldan için alternatif ürün oldu
'Çağla badem' Buldan için alternatif ürün oldu
'Çağla badem' Buldan için alternatif ürün oldu
'Çağla badem' Buldan için alternatif ürün oldu

Türk Lirası, Hisarcık, Denizli, Buldan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Çağla badem' Buldan için alternatif ürün oldu - Son Dakika


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