Çağla | Botoks Yaptırıyorum | Güzellik-Bakım

Kızlar hepinize yeniden merhaba! Bugün de konumuz botoks. Sevgili doktorum Ömür'e sizler için bir sürü soru sordum. E bir de kameraların karşısına geçip botoks yaptırdım. Daha ne yapayım!? Şaka bir yana umarım aklınızdaki tüm sorulara cevap bulabildiğiniz, faydalı bir video olmuştur.

Kızlar hepinize yeniden merhaba! Bugün de konumuz botoks. Sevgili doktorum Ömür'e sizler için bir sürü soru sordum. E bir de kameraların karşısına geçip botoks yaptırdım. Daha ne yapayım!? Şaka bir yana umarım aklınızdaki tüm sorulara cevap bulabildiğiniz, faydalı bir video olmuştur. Hepinizi çok öptüm!

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