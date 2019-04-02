Son Dakika Haberleri: Çağla | Botoks Yaptırıyorum | Güzellik-Bakım

Çağla | Botoks Yaptırıyorum | Güzellik-Bakım

5 dakika önce

Kızlar hepinize yeniden merhaba! Bugün de konumuz botoks. Sevgili doktorum Ömür'e sizler için bir sürü soru sordum. E bir de kameraların karşısına geçip botoks yaptırdım. Daha ne yapayım!? Şaka bir yana umarım aklınızdaki tüm sorulara cevap bulabildiğiniz, faydalı bir video olmuştur.

Kızlar hepinize yeniden merhaba! Bugün de konumuz botoks. Sevgili doktorum Ömür'e sizler için bir sürü soru sordum. E bir de kameraların karşısına geçip botoks yaptırdım. Daha ne yapayım!? Şaka bir yana umarım aklınızdaki tüm sorulara cevap bulabildiğiniz, faydalı bir video olmuştur. Hepinizi çok öptüm!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:13 Kaynak: Youtube

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