Çağla Büyükakçay Almanya'da şampiyon
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Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Almanya'da düzenlenen Braunschweig Açık'ta şampiyon oldu.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:58 Kaynak: AA
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Almanya'da düzenlenen Braunschweig Açık'ta şampiyon oldu.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay, 25 bin dolar ödüllü turnuvanın tek kadınlar finalinde ev sahibi ülkeden Katharina Gerlach ile karşılaştı.
Alman tenisçiyi 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Çağla, 11. tekler şampiyonluğuna ulaştı.
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