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Çağla Büyükakçay Almanya'da şampiyon

37 dakika önce

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Almanya'da düzenlenen Braunschweig Açık'ta şampiyon oldu.

Çağla Büyükakçay Almanya'da şampiyon, System.String[]

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Almanya'da düzenlenen Braunschweig Açık'ta şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay, 25 bin dolar ödüllü turnuvanın tek kadınlar finalinde ev sahibi ülkeden Katharina Gerlach ile karşılaştı.

Alman tenisçiyi 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Çağla, 11. tekler şampiyonluğuna ulaştı.

Çağla Büyükakçay, Almanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:58 Kaynak: AA
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