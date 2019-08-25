Son Dakika Haberleri: Çağla Büyükakçay Almanya'da şampiyon
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Çağla Büyükakçay Almanya'da şampiyon

1 saat önce

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay, 25 bin dolar ödüllü turnuvanın tek kadınlar finalinde ev sahibi ülkeden Katharina Gerlach ile karşılaştı.

Çağla Büyükakçay Almanya'da şampiyon, System.String[]

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay, 25 bin dolar ödüllü turnuvanın tek kadınlar finalinde ev sahibi ülkeden Katharina Gerlach ile karşılaştı.


Alman tenisçiyi 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Çağla, 11. tekler şampiyonluğuna ulaştı.

Çağla Büyükakçay, Türkiye, Tenis, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:47 
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