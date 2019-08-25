Çağla Büyükakçay Almanya'da şampiyon

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay, 25 bin dolar ödüllü turnuvanın tek kadınlar finalinde ev sahibi ülkeden Katharina Gerlach ile karşılaştı.



Alman tenisçiyi 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Çağla, 11. tekler şampiyonluğuna ulaştı.