Çağla Büyükakçay Almanya'da şampiyon
1 saat önce
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay, 25 bin dolar ödüllü turnuvanın tek kadınlar finalinde ev sahibi ülkeden Katharina Gerlach ile karşılaştı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay, 25 bin dolar ödüllü turnuvanın tek kadınlar finalinde ev sahibi ülkeden Katharina Gerlach ile karşılaştı.
Alman tenisçiyi 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Çağla, 11. tekler şampiyonluğuna ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:47
Pentagon'dan Türk-ABD ortak uçuşuna ilişkin açıklama Eski kocası tarafından şiddet gören kadın: Emine gibi ölmek istemiyorum, devlet bizi korusun CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin: Son 11 yılda 2 bin 975 kadın öldürüldü Fenerbahçe, Adil Rami transferini açıkladı!