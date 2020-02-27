Çağla Büyükakçay çeyrek finalde yıkıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Çağla Büyükakçay çeyrek finalde yıkıldı - Son Dakika Spor

Çağla Büyükakçay çeyrek finalde yıkıldı

6 saat önce

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen turnuvada Alman partneri Laura Siegemund ile çeyrek final mücadelesine çıktı.

Çağla Büyükakçay çeyrek finalde yıkıldı, System.String[]

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen turnuvada Alman partneri Laura Siegemund ile çeyrek final mücadelesine çıktı.


Büyükakçay-Siegemund çifti, çeyrek finalde Çekya'dan Barbora Krejcikova-Katerina Siniakova çiftine 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti.

Çağla Büyükakçay, Türkiye, Katar, Doha, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:18 
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