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Çağla Büyükakçay çeyrek finalde yıkıldı
6 saat önce
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen turnuvada Alman partneri Laura Siegemund ile çeyrek final mücadelesine çıktı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen turnuvada Alman partneri Laura Siegemund ile çeyrek final mücadelesine çıktı.
Büyükakçay-Siegemund çifti, çeyrek finalde Çekya'dan Barbora Krejcikova-Katerina Siniakova çiftine 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:18
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