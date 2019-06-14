Son Dakika Haberleri: Çağla Büyükakçay, İspanya'da yarı finalde
Son Dakika Spor Haber

Çağla Büyükakçay, İspanya'da yarı finalde

4 saat önce

Milli raket Çağla Büyükakçay, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından İspanya'da düzenlenen turnuvada, Rumen rakibi Irina Maria Bara'yı 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Çağla Büyükakçay, İspanya'da yarı finalde, System.String[]
Milli raket Çağla Büyükakçay, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından İspanya'da düzenlenen turnuvada, Rumen rakibi Irina Maria Bara'yı 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.
İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenen 60 bin dolar toplam para ödüllü ITF Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona turnuvasında, Çağla Büyükakçay, Rumen raket Irina Maria Bara ile karşılaştı. Sırasıyla Karadağlı ve Alman rakiplerini eledikten sonra çeyrek finalde 3 numaralı seribaşı Bara'yla karşılaşan Büyükakçay, rakibini 7-5 ve  6-4 ile saf dışı bıraktı. Klasmanının 165'inci basamağındaki Maria Bara'yı 2-0 yenerek son dörde kalan Çağla Büyükakçay, yarı finalde, elemelerden gelerek 2 numaralı seribaşı Xinyun Han'ı 6-2, 6-1'lik setlerle geçen Avustralyalı Jaimee Fourlis ile karşılaşacak.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:04 Kaynak: DHA
İspanya, Çağla Büyükakçay, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cani kadın, "Seni son kez öpmek istiyorum" deyip sevgilisinin dilini kopardı! Kıbrıs'taki 'seri cinayet'te yürek yakan diyalog İspanya'nın kamu borcu rekor kırdı Fenerbahçe'den Trabzonspor'a transfer çalımı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 21:44:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çağla Büyükakçay, İspanya'da yarı finalde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]