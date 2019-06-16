Çağla Büyükakçay, İspanya'daki turnuvada ikinci oldu
1 saat önce
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından İspanya'da düzenlenen turnuvanın finalinde ABD'li Allie Kiick'e 2-1 yenilerek ikinci oldu.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:17 Kaynak: AA
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay
, Uluslararası Tenis
Federasyonu (ITF) tarafından İspanya
'da düzenlenen turnuvanın finalinde ABD'li Allie Kiick'e 2-1 yenilerek ikinci oldu. Barselona
kentinde düzenlenen toplam 60 bin dolar ödüllü toprak kort turnuvasının tekler finalinde Çağla Büyükakçay, 1 numaralı seribaşı Kiick ile karşı karşıya geldi.
Çağla, tie-break'e giden ilk seti 7-6 kaybederek 1-0 geriye düştü. İkinci sette rakibine 6-3 üstünlük kuran 29 yaşındaki tenisçi, durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü ve son seti 6-1 kaybeden Çağla Büyükakçay, müsabakadan 2-1 mağlup ayrılarak ikincilikle yetindi.
Çağla Büyükakçay, İspanya'da finalde
Fenerbahçe'nin efsane ismi Ogün Altıparmak'ın oğlu Fenerbahçe'den ihraç edildi
Fenerbahçe Kongresi'nde "Her şey çok güzel olacak" sesleri
Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi ibra edildi