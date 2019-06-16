Son Dakika Haberleri: Çağla Büyükakçay, İspanya'daki turnuvada ikinci oldu
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Çağla Büyükakçay, İspanya'daki turnuvada ikinci oldu

1 saat önce

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından İspanya'da düzenlenen turnuvanın finalinde ABD'li Allie Kiick'e 2-1 yenilerek ikinci oldu.

Çağla Büyükakçay, İspanya'daki turnuvada ikinci oldu, System.String[]
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından İspanya'da düzenlenen turnuvanın finalinde ABD'li Allie Kiick'e 2-1 yenilerek ikinci oldu.
Barselona kentinde düzenlenen toplam 60 bin dolar ödüllü toprak kort turnuvasının tekler finalinde Çağla Büyükakçay, 1 numaralı seribaşı Kiick ile karşı karşıya geldi.
Çağla, tie-break'e giden ilk seti 7-6 kaybederek 1-0 geriye düştü. İkinci sette rakibine 6-3 üstünlük kuran 29 yaşındaki tenisçi, durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü ve son seti 6-1 kaybeden Çağla Büyükakçay, müsabakadan 2-1 mağlup ayrılarak ikincilikle yetindi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:17 Kaynak: AA
İspanya, Çağla Büyükakçay, Spor
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