Çağla Büyükakçay, İstanbul'da ikinci şampiyonluk için korta çıkacak

WTA düzeyinde şampiyonluğu bulunan tek tenisçimiz Çağla Büyükakçay, 8-13 Eylül tarihleri arasında TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde gerçekleştirilecek TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul'a wild card ile katılacak.

2016 yılında düzenlenen Istanbul Cup'ta şampiyonluğa ulaşarak tenis tarihimizde bir ilke imza atan Çağla Büyükakçay, dört yıl sonra bir kez daha kupa sevinci yaşadığı İstanbul'da korta çıkma heyecanı yaşayacak.