Çağla Büyükakçay Katar'da çeyrek finalde - Son Dakika
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Çağla Büyükakçay Katar'da çeyrek finalde

6 saat önce

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay ile Alman partneri Laura Siegemund, Katar'ın başkenti Doha'daki turnuvada 7 numaralı seribaşı Tayvanlı Hao-Ching Chan/Latisha Chan ikilisinin maçtan çekilmesiyle çeyrek finale yükseldi.

Çağla Büyükakçay Katar'da çeyrek finalde, System.String[]

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay ile Alman partneri Laura Siegemund, Katar'ın başkenti Doha'daki turnuvada 7 numaralı seribaşı Tayvanlı Hao-Ching Chan/Latisha Chan ikilisinin maçtan çekilmesiyle çeyrek finale yükseldi.


Çağla-Siegemund ekibi, çeyrek finalde Çek Barbora Krejcikova-Katerina Siniakova çiftiyle karşılaşacak.


Milli tenisçi ile Alman partneri Siegemund, Premier seviye WTA turnuvasının ilk turunda eski dünya çiftler 1 numarası Sania Mirza ve eski dünya çiftler 2 numarası Caroline Garcia'yı 2-0 yenmişti.

Çağla Büyükakçay, Katar, Doha, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:07 
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