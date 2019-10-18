Son Dakika Haberleri: Çağla Büyükakçay, Macaristan'da yarı finalde
Son Dakika Spor Çağla Büyükakçay, Macaristan'da yarı finalde

Çağla Büyükakçay, Macaristan'da yarı finalde

1 saat önce

Macaristan'ın Szekesfehervar kentindeki toplam 60 bin Dolar ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvasında mücadele eden milli tenisçi Çağla Büyükakçay, yarı final vizesini aldı.

Çağla Büyükakçay, Macaristan'da yarı finalde, System.String[]

Macaristan'ın Szekesfehervar kentindeki toplam 60 bin Dolar ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvasında mücadele eden milli tenisçi Çağla Büyükakçay, yarı final vizesini aldı.

Haftaya dünya sıralamasının 185. basamağında başlayan Çağla Büyükakçay, Kiskut Open Turnuvası'nda sırasıyla 3 numaralı seribaşı Ukraynalı Katarina Zavatska'yı ve Belçikalı Maryna Zanevska'yı eleyerek geldiği çeyrek finalde Paraguaylı Veronica Cepede Royg ile karşılaştı. Turnuvanın 6 numaralı seribaşı ve dünya 142 numarası Royg'u 5-7, 6-1, 6-3'lük setlerle mağlup eden Çağla Büyükakçay adını son dörde yazdırmasını bildi. Son zamanlarda yükselen bir performans grafiği çizen Büyükakçay, yarı finalde turnuvanın 1 numaralı seribaşı Danka Kovinic'i eleyerek son dörde kalan Rumen Irina Maria Bara ile mücadele edecek.


Çağla Büyükakçay, Szekesfehervar, Macaristan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray-Sivasspor mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu!
Maurizio Sarri, asker selamı veren Merih Demiral hakkında konuştu! Serdal Adalı'dan Talisca açıkması: Ekonomik sıkıntıları çözersek gelir Ahmet Ağaoğlu: UEFA gelirlerimize el koydu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 19:45:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çağla Büyükakçay, Macaristan'da yarı finalde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]