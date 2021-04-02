Çağla'dan 'En İyimi'ye özel tasarım

Yeni şarkısının klibinde giydiği kostümleri kendisi seçen Çağla, Beyonce'un koleksiyonunu tercih etti ve projesi için iddialı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Çağla, aranjörü Osman Çetin ile birlikte yaptığı feat çalışması 'En İyimi'yi dinleyicisiyle buluşturdu. DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alan şarkının sözü ve müziği Soner Sarıkabadayı , Osman Çetin ve Yazgın Kaçak'a ait. Reggeaton sound'undaki 'En İyimi' adlı şarkının video klibinde ise yönetmen koltuğuna Ecem Lawton oturdu. 'YA HADİSE YA DA BEN' İDDİASI Çağla, Beyonce 'un dünyaca ünlü bir spor giyim markası için hazırladığı koleksiyondaki birçok kostümü bu proje kapsamında giydi. Yaklaşık 36 saat süren klip çekimlerinde Çağla ve Osman Çetin'e 20 kişilik bir ekip danslarıyla eşlik etti. Uzun bir aradan sonra müzikseverlerle buluşan Çağla, "Şarkımız, klibimiz hepsi ayrı iyi oldu. Aracımı bile klip için pembeye boyattım. Styling'imi de kendim yaptım ve gördük ki bir Beyonce Koleksiyonu'nu Türkiye 'de ya Hadise ya da ben giymeliyim. Eminim herkes 'En İyimi'yi konuşacak" diyerek, iddiasını ortaya koydu.

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