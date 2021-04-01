Çağla ile Yeni Bir Gün konuğu Murat Aksoy kimdir? Murat Aksoy kaç yaşında, nereli? - Son Dakika

Yurtiçinde ve yurt dışında faaliyet gösteren damar cerrahisi derneklerinde görev yapan Prof. Dr. Murat Aksoy kimdir? Prof. Dr. Murat Aksoy kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Murat Aksoy eğitimi!

PROF. DR. MURAT AKSOY KİMDİR?PROF. DR. MURAT AKSOY EĞİTİMİ!1

1 Eylül 1970doğumlu Genel Cerrah Uzmanı Murat Aksoy, İstanbul doğumlu. Öğrenimini Şişli Terakki Lisesi ve Kadıköy Anadolu Lisesi'nde tamamladı. İsatanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden 1994 yılında mezun oldu. Genel Cerrahi uzmanlık eğitimini İÜ İstanbul Tıp Fakültesi'nde 1999 yılında tamamladı. Görsel medyada program sunucusu, editör ve yapımcı olarak da yer almaktadır. Kanal D'de 2013-14 yıllarında yayınlanmakta olan "Doktorum" programında Ceyda Düvenci ile beraber sunuculuk yapmıştır. Kanal 24'te "Dr.Murat'la Bir Dakika" adlı kısa sağlık videoları iki sezondur yayınlanmaktadır.