Son Dakika Haberleri: Çağla | Lazer Epilasyon Deneyimim | Güzellik-Bakım

Çağla | Lazer Epilasyon Deneyimim | Güzellik-Bakım

57 dakika önce

Bugün bambaşka bir konu ile karşınızdayım kızlar.

Bugün bambaşka bir konu ile karşınızdayım kızlar. Konumuz lazer epilasyon. Nedir? Ne değildir? Kimlere yapılır? Hangi bölgelere uygulanır? Sizler için hepsini öğrendim, kendim de deneyimledim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hepinizi çok öptüm!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:52 Kaynak: Youtube

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