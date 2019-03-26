Çağla | Lazer Epilasyon Deneyimim | Güzellik-Bakım

Bugün bambaşka bir konu ile karşınızdayım kızlar.

Bugün bambaşka bir konu ile karşınızdayım kızlar. Konumuz lazer epilasyon. Nedir? Ne değildir? Kimlere yapılır? Hangi bölgelere uygulanır? Sizler için hepsini öğrendim, kendim de deneyimledim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hepinizi çok öptüm!

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