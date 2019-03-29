Son Dakika Haberleri: Çağla | Makyaj Masamda Ne Var? | Güzellik-Bakım

Çağla | Makyaj Masamda Ne Var? | Güzellik-Bakım

1 saat önce

Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar!

Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar! Bugün sizlere en çok vakit geçirdiğim yerlerden biri olan makyaj masamdan sesleniyorum. Genel olarak bakım ürünlerimden bahsettim size. Favori parfümlerim, gece serumlarım, en sevdiğim cilt ürünlerim, saç ürünlerim ve çok daha fazlası! Ne olur ne olmaz hepsini de aşağıya yazıyorum. Hepinizi çok öptüm kızlar!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:07 Kaynak: Youtube

Makyaj, Genel
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